Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πιθανές στρεβλώσεις εντοπίζει στην ακτοπλοΐα

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έδωσε στη δημοσιότητα την ενδιάμεση έκθεση από την κλαδική έρευνα που πραγματοποίησε στην ακτοπλοΐα

Αναποτελεσματικότητες και πιθανές στρεβλώσεις στη λειτουργία της αγοράς στην ακτοπλοΐα , οι οποίες χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, διαπιστώνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού μετά την κλαδική έρευνα που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έδωσε στη δημοσιότητα την ενδιάμεση έκθεση και καλεί τους εμπλεκόμενους και αρμόδιους φορείς στην ακτοπλοΐα σε έναν ειλικρινή διάλογο.

Σε Attica Group και Seajets το 60% της χωρητικότητας

Ανάμεσα στα κύρια σημεία της έκθεσης ξεχωρίζουν το γεγονός ότι η αγορά εμφανίζει συγκέντρωση παρά τον μεγάλο αριθμό φορέων, όπως αναφέρει η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού «στην προσφορά, δραστηριοποιούνται περί τα 299 πλοία (247 συμβατικά και 52 ταχύπλοα) και 216 εταιρείες. Παρά τον μεγάλο αριθμό φορέων, η αγορά εμφανίζει συγκέντρωση: Attica Group και Seajets κατέχουν από κοινού περίπου το 60% της χωρητικότητας επιβατών».

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σημειώνει στην έκθεση της, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους επιβάτες οι ακτοπλοϊκές εταιρείες μέσα από την τιμολογιακή πολιτική: «Στη διαμόρφωση των τιμών φαίνεται να μην συνεκτιμώνται επαρκώς οι ανάγκες του ‘’μέσου χρήστη’’ (νησιώτες, τακτικοί επιβάτες, μεταφορείς) και το εισοδηματικό περιβάλλον, αλλά να υπερισχύει η οπτική του περιστασιακού επισκέπτη.»

Γηρασμένος ο στόλος λέει η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού με την έκθεση της αναγνωρίζει ότι στόλος είναι σχετικά γηρασμένος (μέση ηλικία περίπου 25 έτη, και περίπου 31 έτη στις μεσαίες–μεγάλες αποστάσεις), με συνέπειες σε λειτουργικό κόστος (επισκευές, καύσιμα) που μετακυλίεται στις τιμές. Επιπλέον προειδοποιεί ότι οι ανάγκες επενδύσεων για ανανέωση του στόλου στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης ενδέχεται να δημιουργήσουν χρηματοδοτικό κενό σε επίπεδο εταιρειών ή κλάδου.

Πιθανές αντι-ανταγωνιστικές συμπράξεις

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εντοπίζει κενά και στο θεσμικό πλαίσιο δρομολόγησης με αποτέλεσμα να ευνοούνται συνεννοήσεις και αντι – ανταγωνιστικές συμπράξεις στον κλάδο.

«Το θεσμικό πλαίσιο δρομολόγησης, παρότι οριοθετημένο, αφήνει περιθώρια άμβλυνσης της έντασης του ανταγωνισμού, π.χ. μέσω διαδικασιών ευθυγράμμισης δρομολογίων ύστερα από πρόσκληση του ΥΝΑΝΠ για ‘αναγκαίες χρονικές αποστάσεις’», διαπιστώνει στην έκθεση της η Επιτροπή Ανταγωνισμού και συνεχίζει: «Η πρακτική αυτή μπορεί να δημιουργήσει πεδίο επικοινωνίας μεταξύ ανταγωνιστών και κίνδυνο αντι-ανταγωνιστικών συμπράξεων, όπως καταδείχθηκε από αποφάσεις της ΕΑ (759/2021, 793/2022) σε πορθμειακές γραμμές (συντονισμός τιμών/εκπτώσεων, κατανομή δρομολογίων). Επιπλέον, η θεσμική εκπροσώπηση κλαδικών ενώσεων σε γνωμοδοτικά όργανα (όπως το ΣΑΣ) εγείρει ανησυχίες για διακυβέρνηση, διαφάνεια, ίση μεταχείριση και δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων».

Η συνοπτική πρόταση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Συμπερασματικά, η Επιτροπή Ανταγωνισμού καταλήγει στην έκθεση της: «Συνολικά, ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου, η αναβάθμιση των λιμένων, ο ανασχεδιασμός του δικτύου, οι επενδύσεις σε πράσινο στόλο και η σταθερή και διαφανής διακυβέρνηση συνιστούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για μια αποτελεσματική, ανταγωνιστική και κοινωνικά δίκαιη ακτοπλοΐα»