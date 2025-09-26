Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Μετατίθεται για το 2026 η εφαρμογή στο σύνολο των επιχειρήσεων

Kάθε επιχείρηση που προβαίνει σε μεταφορά αγαθών θα πρέπει να εκδίδει και να καταχωρεί το δελτίο αποστολής σε ψηφιακή μορφή

Για το 2026 μετατίθεται η δεύτερη φάση εφαρμογής του ψηφιακού δελτίου αποστολής στις συναλλαγές των επιχειρήσεων, αν και το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε ότι θα άρχιζε να λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2025.

Τα τεχνικά προβλήματα, λόγω της πολυπλοκότητας του εγχειρήματος, και η επιδίωξη να μην υπάρξουν «κενά» τα οποία θα στεκόταν εμπόδιο στην εύρυθμη λειτουργία του «μοντέλου», οδήγησαν την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να αποφασίσει την αναβολή της επέκτασης της εφαρμογής στο σύνολο των επιχειρήσεων (μικρές και μεγάλες).

Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε στις 2 Ιουνίου τρέχοντος έτους, με την υποχρεωτική επιβολή του ψηφιακού δελτίου αποστολής σε επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 200.000 ευρώ, εξαιρουμένων των οντοτήτων που το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων τους υπερβαίνει τα 5.000.000 ευρώ, είναι θυγατρικές αλλοδαπής εταιρείας και κάνουν χρήση του εμπορικού – λογιστικού προγράμματος διαχείρισης (ERP) της μητρικής αλλοδαπής εταιρείας. Πρόκειται για 155.415 επιχειρήσεις από τους τομείς των καυσίμων, των οικοδομικών και ιατρικών υλικών, καθώς και αγροτικών και φαρμακευτικών προϊόντων.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις εκδίδουν ψηφιακά τα παραστατικά, διαβιβάζουν τα δεδομένα στην πλατφόρμα myDATA, ενημερώνεται ο λήπτης των αγαθών, ενώ υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των διακινήσεων με τη σάρωση QR Code που απεικονίζονται στα παραστατικά διακίνησης.

Όσοι διακινούν αγαθά χωρίς ψηφιακό δελτίο αποστολής αντιμετωπίζουν αυστηρά πρόστιμα. Αυτά είναι 5.000 ευρώ για υπόχρεους τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και 10.000 ευρώ για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικού συστήματος.

Οι εξαιρέσεις

Εκτός ψηφιακού δελτίου αποστολής έμειναν μεταξύ των άλλων:

Οι αγρότες ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.

ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ. Τα φυσικά πρόσωπα που πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες ευκαιριακά για συναλλαγές έως 10.000 ευρώ.

που πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες ευκαιριακά για συναλλαγές έως 10.000 ευρώ. Οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι που είναι συγγραφείς ή εισηγητές εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων.

που είναι συγγραφείς ή εισηγητές εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων. Οι διακινήσεις φυσικού αερίου , ύδατος, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος και θερμικής ενέργειας, και:

, ύδατος, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος και θερμικής ενέργειας, και: Οι διακινήσεις από τους τεχνικούς των αναγκαίων εργαλείων και μηχανημάτων για την εκτέλεση και διεκπεραίωση των εργασιών τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δεύτερη φάση θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαλειτουργικότητα μεταξύ των επιχειρήσεων και της ΑΑΔΕ. Τα λογιστικά προγράμματα θα πρέπει να διασυνδεθούν με τη ψηφιακή πλατφόρμα ΜyDATA, έτσι ώστε οι καταχωρήσεις να γίνονται αυτόματα και χωρίς την ανάγκη διπλής εργασίας. Παράλληλα, ενισχύεται η δυνατότητα παρακολούθησης των εμπορικών κινήσεων σε πραγματικό χρόνο, διευκολύνοντας τους ελέγχους.

Στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης, εκτός από την ψηφιακή έκδοση των παραστατικών και τη διαβίβαση των δεδομένων στα myDATA θα υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής παρακολούθησης φορτώσεων – μεταφορτώσεων, παραλαβή παραστατικών και αγαθών με τη σάρωση QR Code των παραστατικών διακίνησης, καθώς και ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος από τον λήπτη.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση που προβαίνει σε μεταφορά αγαθών θα πρέπει να εκδίδει και να καταχωρεί το δελτίο αποστολής σε ψηφιακή μορφή, μειώνοντας τη χρήση έντυπων εγγράφων και εξαλείφοντας τον κίνδυνο λαθών ή παραλείψεων.