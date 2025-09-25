ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Σε ιδιώτες επενδυτές το 70% των ομολογιών - Αντλησε 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,2%

Η ισχυρή ζήτηση οδήγησε σε υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 2,4 φορές

Με έντονο ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου €500 εκατ. Το 70% των ομολογιών κατανεμήθηκε σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο 30% σε ειδικούς, με την έκδοση να υπερκαλύπτεται 2,4 φορές.

Η δημόσια προσφορά, που ολοκληρώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2025 με συντονιστές κύριους αναδόχους τις Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank και Εθνική Τράπεζα, οδήγησε στη διάθεση 500.000 άυλων, κοινών, ονομαστικών ομολογιών ονομαστικής αξίας €1.000 εκάστη.

Από αυτές, 350.000 ομολογίες (70% του συνόλου) κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές, αναδεικνύοντας τη δυναμική συμμετοχή τους, ενώ 150.000 (30% του συνόλου) καλύφθηκαν από ειδικούς επενδυτές.

Η ισχυρή ζήτηση οδήγησε σε υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 2,4 φορές, με συνολικά αιτήματα που έφτασαν τα €1,192 δισ. Η τιμή διάθεσης καθορίστηκε στο άρτιο (€1.000 ανά ομολογία), ενώ το επιτόκιο και η τελική απόδοση διαμορφώθηκαν στο 3,2% ετησίως.

Η επιτυχία της έκδοσης επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ενισχύει τη δυνατότητα του ομίλου να αξιοποιεί αποτελεσματικά τις κεφαλαιαγορές για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών του σχεδίων.