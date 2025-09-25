ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκάλυψη κατά 2,4 φορές για το ομόλογο - Προσφέρθηκαν περίπου 1,2 δισ. ευρώ

Με υπερκάλυψη κατά 2,4 φορές ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά στο πλαίσιο της έκδοσης ομολογιακού δανείου, 7ετούς διάρκειας, ύψους έως 500 εκατ. ευρώ από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ η τελική απόδοση αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,2%, δηλαδή στο κάτω όριο του εύρους που είχε γνωστοποιηθεί.

Με βάση όσα γίνονται γνωστά, προσφέρθηκαν κεφάλαια της τάξης του 1,2 δισ. ευρώ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που συγκεντρώθηκε σε εταιρική ομολογιακή έκδοση από ενάρξεως λειτουργίας της αγοράς ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ήδη από την πρώτη ημέρα, όπως ανέφερε το newmoney, η ζήτηση από ιδιώτες επενδυτές ξεπέρασε την αξία του τίτλου. Στη συνέχεια το μπαράζ εγγραφών από θεσμικούς επενδυτές οδήγησε στην κάλυψη κατά 2,4 φορές του ζητούμενου ποσού.

Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν θα χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με το ενημερωτικό, για να στηρίξουν τόσο την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου όσο και την αναδιάρθρωση του δανεισμού του