Άρ. Παντελιάδης: «Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο τα σούπερ μάρκετ να επιδοτούν τις τιμές»

Σαφές μήνυμα ότι ο κλάδος του λιανεμπορίου τροφίμων δεν μπορεί να συνεχίσει να επιδοτεί τις τιμές έστειλε ο πρόεδρος της ΕΣΕ και επικεφαλής αλυσίδας σούπερ μάρκετ, Αριστοτέλης Παντελιάδης, μιλώντας σε εκδήλωση για την Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου και τα 20 χρόνια από τη θεσμοθέτησή της, καθώς όπως υπογράμμισε «η μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς γίνεται με τη συμβολή και των προμηθευτών - και θα κάνουμε μία δράση ώστε να μειωθούν οι τιμές - αλλά δεν μπορούμε να πορευόμαστε με παρεμβατικά μέτρα».

Όπως ανέφερε, το περιθώριο κερδοφορίας στην Ελλάδα παραμένει εξαιρετικά χαμηλό, στο 1,4%, όταν σε άλλες χώρες κυμαίνεται στο 3%-4%.



«Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο τα σούπερ μάρκετ να επιδοτούν τις τιμές. Οι ανατιμήσεις δεν προήλθαν από τα κέρδη μας. Η μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς γίνεται με τη συμβολή των προμηθευτών και θα κάνουμε μία δράση ώστε να μειωθούν οι τιμές αλλά δεν μπορούμε να πορευόμαστε με παρεμβατικά μέτρα», υπογράμμισε.



Παράλληλα σημείωσε ότι «ο Έλληνας καταναλωτής είναι πιο συγκρατημένος αλλά και πιο έξυπνος. Βλέπουμε στασιμότητα ή ελαφρά αύξηση στους όγκους. Αυτό που αλλάζει, όμως, είναι η συμπεριφορά των τουριστών, οι οποίοι ξοδεύουν λιγότερο. Βραχυπρόθεσμα ίσως ευνοούνται τα σούπερ μάρκετ, αλλά συνολικά δεν είναι υγιής τάση, γιατί η κατανάλωση δεν διαχέεται στις τοπικές κοινωνίες», είπε.



Τέλος, αναφέρθηκε στη συμβολή της τεχνολογίας στη λειτουργία του κλάδου, πέρα από το ηλεκτρονικό εμπόριο. «Η μηχανική μάθηση που εφαρμόζουμε για τον υπολογισμό αναπλήρωσης εμπορευμάτων μειώνει ελλείψεις και αποθέματα, απελευθερώνοντας χρόνο. Αυτή είναι η πραγματική προστιθέμενη αξία της τεχνολογίας», τόνισε.