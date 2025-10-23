Τι φέρνει για την Coca Cola HBC το deal στην Αφρική - Τιμή στόχος 46 ευρώ από τη Eurobank Equities

Αμετάβλητη στα 46 ευρώ διατηρεί η Eurobank Equities την τιμή στόχο της Coca Cola HBC με σύσταση hold. Εκτιμά ότι η συμφωνία εξαγοράς της Coca Cola Beverages Africa (CCBA), η οποία ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα, θα έχει σημαντικά οφέλη για την εταιρεία και τη μετοχή της, αυξάνοντας τα μεγέθη και την έκθεσή της σε αναδυόμενες αγορές. Ωστόσο, η χρηματιστηριακή δεν την συνυπολογίζει ακόμα στις προβλέψεις για τη μετοχή, καθώς η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου έναν χρόνο.

Υπενθυμίζεται πως το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται στα 2,6 δισ. δολάρια που συνεπάγεται αξία μετοχικού κεφαλαίου για το 100% της CCBA ύψους 3,4 δισ. δολαρίων. Η συναλλαγή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026 και θα χρηματοδοτηθεί με 1,6 δισ. δολάρια σε μετρητά και περίπου 21 εκατ. νέες μετοχές.

Σύμφωνα με υπολογισμούς της Eurobank Equities, σε όρους pro forma 2024, η συμφωνία ανεβάζει τον όγκο της Coca Cola HBC στα 4 δισ. κιβώτια (+38%) και τα κέρδη προ φόρων (EBIT) σε περίπου 1,4 δισ. δολάρια (+20%), ενώ ενισχύεται η έκθεσή της σε ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της Αφρικής. Με εκτιμώμενο δείκτη EV/EBITDA περίπου 10x και σχεδόν 8x το 2026, η χρηματιστηριακή υπολογίζει ότι η αποτίμηση είναι στο χαμηλότερο εύρος των δεικτών του κλάδου, αντανακλώντας τον κίνδυνο του συναλλάγματος και εκτέλεσης που υπάρχει στις αναδυόμενες αγορές.

Σύμφωνα με την Eurobank Equities, η ενημέρωση για το τρίτο τρίμηνο επιβεβαίωσε τις προβλέψεις για το οικονομικό έτος του 2025. Ειδικότερα, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, με το price/mix να αυξάνεται κατά 3,8 ποσοστιαίες μονάδες. και τον όγκο κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες, ελαφρώς κάτω από το μέσο όρο, φέρνοντας τα έσοδα του εννεαμήνου στα 8,82 δισ. ευρώ (+8% οργανικά) και τον όγκο στις 2,29 δισ. μονάδες (+2% σε ετήσια βάση). Η διοίκηση επιβεβαίωσε τις προσδοκίες για επίτευξη του ανώτερου ορίου της οργανικής αύξησης EBIT 7–11% και του εύρους εσόδων 6–8% για το οικονομικό έτος του 2025, ενώ επεσήμανε τη θετική συμβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ 5-15 εκατ. ευρώ και τα χαμηλότερα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα (10–20 εκατ. ευρώ έναντι 15–25 εκατ. ευρώ προηγουμένως). Οι προβλέψεις της Coca Cola HBC υποδηλώνουν προσαρμοσμένο EBIT για το οικονομικό έτος 2025 στην κλίμακα των 1.324-1.340 εκατ. ευρώ.

Οπως αναφέρει η χρηματιστηριακή, με προσαρμογή στις προβλέψεις του πληθωρισμού προβλέπονται έσοδα 11,5 δισ. ευρώ για το 2025 (+7,2% σε ετήσια βάση, +7,5% οργανικά) και έσοδα 12,23 δισ. ευρώ για το 2026 (+6% σε ετήσια βάση). Οι εκτιμήσεις για το κόστος παραμένουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες, με αύξηση κατά 4% περίπου του κόστους των πωληθέντων ανά συσκευασία και αύξηση των λειτουργικών εξόδων κατά ένα μονοψήφιο ποσοστό. Συνεπώς, η Eurobank εξακολουθεί να αναμένει προσαρμοσμένα EBIT στο 1,33 δισ. ευρώ (+11,5% σε ετήσια βάση, ή +11% οργανικά) το 2025 και αύξηση στο 1,42 δισ. ευρώ (+7% σε ετήσια βάση) το 2026. Με βάση τα παραπάνω, διατηρεί την πρόβλεψή της για υψηλό μονοψήφιο ρυθμό αύξησης, η οποία υποστηρίζεται από την οργανική αύξηση των εσόδων, την αύξηση της αποδοτικότητας και την ισχυρή δυναμική του brand. Η ένταξη της CCBA αναμένεται να προσθέσει >20% στο EBIT για το 2027 μετά την ενοποίηση.

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, η Coca Cola HBC διατηρεί μια ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, με καθαρό δείκτη χρέους/EBITDA για το οικονομικό έτος του 2025 μόλις 0,7x, πολύ κάτω από το στόχο της που κυμαίνεται μεταξύ 1,5 και 2x. Η εξαγορά της CCBA, που χρηματοδοτήθηκε μέσω ενδιάμεσου δανείου και έκδοσης μετοχών, θα αυξήσει προσωρινά τη μόχλευση σε περίπου 2x μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, στο ανώτερο όριο της πρόβλεψης, αλλά παραμένει εύκολα διαχειρίσιμη, δεδομένου του προφίλ δημιουργίας ταμειακών ροών της CCH και της ευελιξίας αναχρηματοδότησης.

Ετσι, η Eurobank διατηρεί αμετάβλητη την τιμή στόχο στα 46 ευρώ/μετοχή, καθώς δεν έχει ακόμη ενσωματώσει την CCBA στο μοντέλο της. Διατηρεί και την αξιολόγηση «Hold», καθώς το προφίλ κινδύνου-απόδοσης φαίνεται ισορροπημένο στα τρέχοντα επίπεδα, με την αποτίμηση του δείκτη EV/EBITDA να βρίσκεται κοντά στον μακροπρόθεσμο μέσο όρο. Σημειώνεται ότι η χρηματιστηριακή συνεχίζει να αποτιμά την Coca Cola Hellas σε μεμονωμένη βάση, δηλαδή χωρίς να υποθέτει καμία συνεισφορά από την CCBA, καθώς η συναλλαγή δεν είναι πιθανό να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2026. Ωστόσο, η Eurobank θεωρεί ότι υπάρχει περιθώριο αυτό το εγχείρημα να αυξήσει την αποτίμηση από το 2027, υποθέτοντας ότι η αύξηση των κερδών θα σταθεροποιηθεί σε υψηλά μονοψήφια ποσοστά τα επόμενα δύο χρόνια και ότι στην επιχείρηση θα αποδοθεί πολλαπλάσιο EV/EBITDA περίπου 8x.