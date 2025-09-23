ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ξεκινά η δημόσια προσφορά για το ομόλογο - Υψηλή η ζήτηση

H νέα έκδοση έχει σχεδιαστεί ώστε να απευθύνεται και στην ελληνική επενδυτική κοινότητα

Με στόχο την άντληση έως 500 εκατ. ευρώ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανοίγει σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου 2025, το βιβλίο της νέας ομολογιακής έκδοσης διάρκειας επτά ετών, διευρύνοντας το επενδυτικό της κοινό και ενισχύοντας παράλληλα τη ρευστότητά της.

Το εύρος απόδοσης καθορίστηκε από τους συντονιστές κύριους αναδόχους μεταξύ 3,2% και 3,5%, αν και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς το πιθανότερο σενάριο είναι να κινηθεί πιο κοντά στο κατώτατο όριο.

Το “βιβλίο” προσφορών θα κλείσει στις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ την ίδια ημέρα αναμένεται να γίνει και η σχετική ανακοίνωση με το αποτέλεσμα της έκδοσης. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διατεθούν για να αποπληρωθεί μέρος παλαιότερου ομολόγου 500 εκατ. ευρώ που λήγει το 2027 αλλά και για νέες επενδύσεις.

Επίσης, η νέα έκδοση έχει σχεδιαστεί ώστε να απευθύνεται και στην ελληνική επενδυτική κοινότητα, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα συμμετοχής και σε μικροεπενδυτές. Η ελάχιστη τοποθέτηση ορίζεται στα 1.000 ευρώ, ενώ το 30% των ομολογιών –σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο– θα κατευθυνθεί σε ιδιώτες επενδυτές.

Έτσι, ο Όμιλος επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ευρύτερο δίκτυο συμμετοχής, προσφέροντας πρόσβαση σε μικρότερα χαρτοφυλάκια στα έργα που υλοποιεί και τα οποία έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία.

Η ζήτηση για το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από επενδυτές λιανικής είναι ήδη αρκετά μεγάλη (όπως και από τους θεσμικούς), επιβεβαιώνοντας ότι μετά την τελευταία φορολογική ρύθμιση (νόμος περί ενίσχυσης της Κεφαλαιαγοράς) έχει λειτουργήσει θετικά.