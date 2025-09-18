Viohalco: Ισχυρή κερδοφορία στο α’ εξάμηνο και θετικές προοπτικές για το 2025

Ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους που αύξησαν την κερδοφορία παρά το ασταθές περιβάλλον ανακοίνωσε στα οικονομικά αποτελέσματα για το α΄εξάμηνο η Viohalco .

Σύμφωνα με τα ενοποιημένα κύρια οικονομικά στοιχεία:

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 14% σε ετήσια βάση αγγίζοντας τα 3,7 δισ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2024: 3,3 δισ. ευρώ), κυρίως λόγω υψηλότερων όγκων πωλήσεων και τιμών.

αγγίζοντας τα 3,7 δισ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2024: 3,3 δισ. ευρώ), κυρίως λόγω υψηλότερων όγκων πωλήσεων και τιμών. Η λειτουργική κερδοφορία ( a-EBITDA ) αυξήθηκε κατά 39% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 378 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2024: 273 εκατ. ευρώ), χάρη στη συνεχιζόμενη στρατηγική εστίαση σε κατηγορίες προϊόντων με υψηλότερα περιθώρια κέρδους, καθώς και στη πειθαρχημένη διαχείριση του κόστους.

( ) (πρώτο εξάμηνο 2024: 273 εκατ. ευρώ), χάρη στη συνεχιζόμενη στρατηγική εστίαση σε κατηγορίες προϊόντων με υψηλότερα περιθώρια κέρδους, καθώς και στη πειθαρχημένη διαχείριση του κόστους. Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 229 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 104% (πρώτο εξάμηνο 2024: 112 εκατ. ευρώ), χάρη στη δυναμική ανάπτυξη των κλάδων αλουμινίου και καλωδίων και τη σταδιακή ανάκαμψη του κλάδου χάλυβα.

(πρώτο εξάμηνο 2024: 112 εκατ. ευρώ), χάρη στη δυναμική ανάπτυξη των κλάδων αλουμινίου και καλωδίων και τη σταδιακή ανάκαμψη του κλάδου χάλυβα. Τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 102% στα 177 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2024: 87 εκατ. ευρώ).

(πρώτο εξάμηνο 2024: 87 εκατ. ευρώ). Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 1.708 εκατ. ευρώ (οικονομικό έτος 2024: 1.513 εκατ. ευρώ), λόγω των αυξημένων απαιτήσεων για κεφάλαιο κίνησης, που στηρίζει την ανάπτυξη των κλάδων. Ο δείκτης καθαρού δανεισμού/EBITDA διαμορφώθηκε σε 2,4x (οικ. έτος 2024: 2,5x).

Κύρια επιχειρησιακά στοιχεία

Αλουμίνιο : αύξηση των πωλήσεων χάρη στην ισχυρή ζήτηση από τον τομέα συσκευασίας, καθώς και αύξηση στην κερδοφορία, η οποία ενισχύθηκε περαιτέρω από τη βελτίωση των λογιστικών αποτελεσμάτων μετάλλου.

: αύξηση των πωλήσεων χάρη στην ισχυρή ζήτηση από τον τομέα συσκευασίας, καθώς και αύξηση στην κερδοφορία, η οποία ενισχύθηκε περαιτέρω από τη βελτίωση των λογιστικών αποτελεσμάτων μετάλλου. Χαλκός : οι υψηλότερες τιμές μετάλλων στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) ενίσχυσαν τη θετική δυναμική του κύκλου εργασιών, τον οποίο στήριξε η σταθερή ζήτηση για προϊόντα σωλήνων και λάμες χαλκού για data centers και δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Η κερδοφορία επηρεάστηκε κυρίως από τη μείωση των λογιστικών αποτελεσμάτων μετάλλου.

: οι υψηλότερες τιμές μετάλλων στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) ενίσχυσαν τη θετική δυναμική του κύκλου εργασιών, τον οποίο στήριξε η σταθερή ζήτηση για προϊόντα σωλήνων και λάμες χαλκού για data centers και δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Η κερδοφορία επηρεάστηκε κυρίως από τη μείωση των λογιστικών αποτελεσμάτων μετάλλου. Καλώδια : η αυξημένη αξιοποίηση της διευρυμένης παραγωγικής δυναμικότητας και η ομαλή εκτέλεση υφιστάμενων έργων συντέλεσαν στα εύρωστα αποτελέσματα, ενώ παράλληλα το χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών παραμένει ισχυρό.

: η αυξημένη αξιοποίηση της διευρυμένης παραγωγικής δυναμικότητας και η ομαλή εκτέλεση υφιστάμενων έργων συντέλεσαν στα εύρωστα αποτελέσματα, ενώ παράλληλα το χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών παραμένει ισχυρό. Σωλήνες χάλυβα : ισχυρές επιδόσεις χάρη στις στοχευμένες επενδύσεις ενίσχυσης της παραγωγικής δυναμικότητας που αύξησαν τους όγκους παραγωγής και χάρη στο μείγμα έργων, που εκτελέστηκε εντός του πρώτου εξαμήνου, με υψηλά περιθώρια κέρδους.

: ισχυρές επιδόσεις χάρη στις στοχευμένες επενδύσεις ενίσχυσης της παραγωγικής δυναμικότητας που αύξησαν τους όγκους παραγωγής και χάρη στο μείγμα έργων, που εκτελέστηκε εντός του πρώτου εξαμήνου, με υψηλά περιθώρια κέρδους. Χάλυβας: ενισχυμένη λειτουργική κερδοφορία που οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση στις κύριες αγορές και τα ελαφρώς καλύτερα περιθώρια για τον χάλυβα οπλισμού και τα προϊόντα πλεγμάτων, τα οποία αντισταθμίζουν τις πιο αναιμικές επιδόσεις στο υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο.

ενισχυμένη λειτουργική κερδοφορία που οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση στις κύριες αγορές και τα ελαφρώς καλύτερα περιθώρια για τον χάλυβα οπλισμού και τα προϊόντα πλεγμάτων, τα οποία αντισταθμίζουν τις πιο αναιμικές επιδόσεις στο υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο. Ακίνητα: συνεχιζόμενη αύξηση των εσόδων από μισθώματα χάρη στην ενεργητική διαχείριση ακινήτων, με στόχο την ενίσχυση των ταμειακών ροών από ακίνητα εισοδήματος.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Viohalco Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε εύρωστες επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, με σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας. Είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό να διαπιστώνουμε την ενισχυμένη συμβολή των κλάδων αλουμινίου, καλωδίων και σωλήνων χάλυβα, καθώς και τη σταδιακή ανάκαμψη του κλάδου χάλυβα, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του περασμένου έτους.

Τα ισχυρά αυτά αποτελέσματα καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας και την ανθεκτικότητα μας, παρά τις μακροοικονομικές αντιξοότητες και τη γεωπολιτική αστάθεια. Το ευρύ χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας, οι ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες μας, παράλληλα με τις στοχευμένες επενδύσεις, οι οποίες στηρίζουν την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας, τη βελτιστοποίηση του προϊοντικού μείγματος και την επέκταση σε νέους ελκυστικούς κλάδους, είχαν καταλυτική επίδραση στο αποτέλεσμα αυτό.»

Επισκόπηση

Η οικονομική πληροφόρηση της Viohalco χωρίζεται σε δύο τομείς, με βάση τα διακριτά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά τους και τους δείκτες επιδόσεων:

Τον βιομηχανικό τομέα, ο οποίος περιέχει τους κλάδους αλουμινίου, χαλκού, καλωδίων, σωλήνων χάλυβα, χάλυβα, R&D και τεχνολογίας, καθώς και τον τομέα ακινήτων, ο οποίος περιλαμβάνει τις επενδύσεις της Viohalco σε ακίνητα, καθώς και σε εταιρίες που σχετίζονται με ακίνητη περιουσία.

Βιομηχανικός τομέας

Ο κύκλος εργασιών του βιομηχανικού τομέα ανήλθε σε 3,7 δισ. ευρώ. Η λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) του βιομηχανικού τομέα ανήλθε σε 367 εκατ. ευρώ.

Ο βιομηχανικός τομέας της Viohalco αποτελείται από τους εξής κλάδους: αλουμινίου, χαλκού, καλωδίων, σωλήνων χάλυβα και χάλυβα.

Αλουμίνιο : σημαντική βελτίωση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας. Συνεχιζόμενη αύξηση του όγκου πωλήσεων στην της Elval, παρά τις μακροοικονομικές προκλήσεις.

: σημαντική βελτίωση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας. Συνεχιζόμενη αύξηση του όγκου πωλήσεων στην της Elval, παρά τις μακροοικονομικές προκλήσεις. Χαλκός: αύξηση του κύκλου εργασιών, κυρίως λόγω της υψηλότερης μέσης τιμής μετάλλου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME). Η κερδοφορία επηρεάστηκε από το δυσμενές μείγμα πωλήσεων, το υψηλότερο κόστος ενέργειας και τη μείωση των λογιστικών αποτελεσμάτων μετάλλου.

αύξηση του κύκλου εργασιών, κυρίως λόγω της υψηλότερης μέσης τιμής μετάλλου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME). Η κερδοφορία επηρεάστηκε από το δυσμενές μείγμα πωλήσεων, το υψηλότερο κόστος ενέργειας και τη μείωση των λογιστικών αποτελεσμάτων μετάλλου. Καλώδια: σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας χάρη στη διευρυμένη παραγωγική δυναμικότητα, σε συνδυασμό με την υψηλή αξιοποίηση όλων των γραμμών παραγωγής και την ομαλή εκτέλεση έργων από το χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών. Ο κύκλος εργασιών από έργα καλωδίων αυξήθηκε κατά 63%. Παράλληλα, τα καλώδια χαμηλής και μέσης τάσης διατήρησαν ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους, συμβάλλοντας θετικά στα αποτελέσματα τουκλάδου. Το σημαντικό χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών ύψους 2,8 δισ. ευρώ αποδεικνύει την ανθεκτικότητα του κλάδου σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον. Παράλληλα, συνεχίστηκε το ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα, με τις βασικές δαπάνες να αφορούν στην επέκταση των εργοστασίων χερσαίων καλωδίων στη Θήβα και στον Ελεώνα Βοιωτίας (Ελλάδα), καθώς και στη νέα παραγωγική μονάδα στο Μέριλαντ των ΗΠΑ.

Σωλήνες χάλυβα: εύρωστες επιδόσεις χάρη στις στοχευμένες επενδύσεις ενίσχυσης της παραγωγικής δυναμικότητας που αύξησαν τους όγκους παραγωγής και διαμόρφωσαν ευνοϊκό προϊοντικό μείγμα, στοιχεία που οδήγησαν τα περιθώρια κέρδους σε επίπεδα ρεκόρ. Η ζήτηση ενισχύθηκε από τις αυξημένες τιμές ενέργειας και τη διαρκή ανάγκη των αγορών για εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς φυσικού αερίου. Ισχυρό χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών ύψους 560 εκατ. ευρώ και σταθερή εισροή παραγγελιών 350 εκατ. ευρώ, υψηλότερη του κύκλου εργασιών του πρώτου εξαμήνου του 2025. Επιτυχημένες δοκιμές λειτουργίας και έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας εξωτερικής επένδυσης σκυροδέματος (CWC) στη παραγωγική μονάδα της Σωληνουργεία Κορίνθου στη Θίσβη.

Χάλυβας: σταδιακή ανάκαμψη, παρά τις δυσμενείς συνθήκες της αγοράς και τη χαμηλή ζήτηση στην Ευρώπη. Η αυξημένη ζήτηση για χάλυβα οπλισμού και προϊόντα πλεγμάτων στις βασικές αγορές (συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας και των Βαλκανίων), σε συνδυασμό με μέτριες αυξήσεις τιμών, αντιστάθμισε τις πιο αναιμικές επιδόσεις στο υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο προϊόντων. Συνεχής εστίαση στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και στη βελτιστοποίηση της κατανομής πόρων.

Τομέας ακινήτων

Εύρωστες επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, με άνοδο του κύκλου εργασιών κατά 3,6% σε ετήσια βάση στα 23,4 εκατ. ευρώ.

Συνεχής διεύρυνση του χαρτοφυλακίου, με στόχο την αξιοποίηση της υψηλής ζήτησης για σύγχρονα και βιώσιμα ακίνητα στην Ελλάδα.

Δύο νέα έργα ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και παραδόθηκαν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2025: Ardittos House, ένα ακίνητο μεικτής χρήσης σε κεντρική τοποθεσία, την οδό Αρδηττού 40-42 στην Αθήνα, το οποίο περιλαμβάνει διαμερίσματα υψηλής ποιότητας και σύγχρονους χώρους γραφείων, καθώς και ένα κτίριο γραφείων υψηλών προδιαγραφών στο Μαρούσι, τον σημαντικότερο πόλο γραφείων της Αθήνας.

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, όλες οι θυγατρικές της Viohalco συνέχισαν την υλοποίηση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης. Οι θυγατρικές επικεντρώθηκαν στη δομημένη και ενιαία προσέγγιση της βιώσιμης ανάπτυξης και συνέχισαν να αξιοποιούν την ενδελεχή αξιολόγηση διπλής ουσιαστικότητας που διενεργήθηκε το 2024, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας (ESRS).

Παράλληλα, οι θυγατρικές συνέχισαν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ «Omnibus» για τη βιωσιμότητα, η οποία θεσπίζει σημαντικές κανονιστικές αλλαγές που επηρεάζουν την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας, τη δέουσα επιμέλεια σε σχέση με την εφοδιαστική αλυσίδα και τις απαιτήσεις βιώσιμης χρηματοδότησης. Με τη έγκαιρη ενημέρωση και προσαρμογή στις κανονιστικές αλλαγές, διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση των πρακτικών των εταιριών της Viohalco, ενώ προσαρμόζονται προληπτικά τα πλαίσια υποβολής εκθέσεων και οι στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης, ώστε να ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ευρωπαϊκές απαιτήσεις.

Προοπτικές

Αξιοποιώντας τις εύρωστες επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, η Viohalco, διαθέτοντας ισχυρές βάσεις εισέρχεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2025 με σιγουριά, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις του μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Οι στρατηγικές πρωτοβουλίες των εταιριών, οι οποίες επικεντρώνονται στη λειτουργική αποδοτικότητα, τη βελτιστοποίηση του προϊοντικού μείγματος και τις στοχευμένες επενδύσεις σε κλάδους υψηλής ανάπτυξης, αποδίδουν απτά αποτελέσματα.

Το καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο των εταιριών της Viohalco και η αποτελεσματική ευθυγράμμιση με τις παγκόσμιες μεγατάσεις εξακολουθούν να παρέχουν στέρεες βάσεις για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Αυτό αποτυπώνεται εμφανώς στην αυξανόμενη ζήτηση για αλουμίνιο και χαλκό, καθώς και στα σημαντικά χαρτοφυλάκια ανεκτέλεστων παραγγελιών των κλάδων καλωδίων και σωλήνων χάλυβα, τα οποία ισχυροποιούν περαιτέρω τις προοπτικές των εταιριών. Επιπρόσθετα, καθώς ο ευρωπαϊκός τομέας χάλυβα προετοιμάζεται για ενδεχόμενες κρίσιμες αποφάσεις κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ο κλάδος χάλυβα της Viohalco παραμένει σωστά τοποθετημένος για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα προκύψουν από τη δυνητική βελτίωση των συνθηκών αγοράς.

Τέλος, ο τομέας ακινήτων της Viohalco εξακολουθεί να υλοποιεί με επιτυχία την επενδυτική του στρατηγική, μετασχηματίζοντας μη αξιοποιημένα ακίνητα του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου του σε ακίνητα εισοδήματος και επιδιώκοντας επιλεκτικές επενδυτικές ευκαιρίες που ενισχύουν το χαρτοφυλάκιο του με σύγχρονα, υψηλής ποιότητας και περιβαλλοντικά βιώσιμα ακίνητα.