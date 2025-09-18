Κτήμα Λαζαρίδη: «Ναι» στο squeeze out από Επ. Κεφαλαιαγοράς – Εκτός ΧΑ τον Οκτώβριο

Θα καταβληθεί 2,18 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους, αντίστοιχο ποσό με τη δημόσια πρόταση.

Πράσινο φως για το δικαίωμα εξαγοράς των υπόλοιπων μετοχών της εταιρείας «Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη» από την Ολυμπία Συμμετοχών έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, θα καταβληθεί 2,18 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους, αντίστοιχο ποσό με τη δημόσια πρόταση.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα σταματήσει την 1η Οκτωβρίου 2025. Επίσης, η καταβολή του προσφερόμενου ανταλλάγματος θα πραγματοποιηθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών μετά την εκκαθάριση.

Αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση:

H «ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ο «Προτείνων») µε επιστολή της γνωστοποιεί τα ακόλουθα: