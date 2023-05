NZIA: Η συμμαχία για το κλίμα έχασε τα μισά μέλη της - Μαζικές αποχωρήσεις ασφαλιστικών

Τρεις ακόμη ασφαλιστικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Tokio Marine, αποχώρησαν από μια συμμαχία για το κλίμα που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, αφήνοντας τον όμιλο με περίπου τα μισά μέλη από αυτά που μετρούσε πριν από δύο μήνες, καθώς οι ασφαλιστές φοβούνται τις πολιτικές των ΗΠΑ .

Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι πολιτικοί έχουν οργανώσει μια εκστρατεία κατά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που συνεργάζονται για να προσπαθήσουν να περιορίσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, και μια ομάδα Ρεπουμπλικανών γενικών εισαγγελέων έχουν στρέψει την προσοχή τους στους ασφαλιστές κατηγορώντας τους για πιθανή παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Η ιαπωνική ασφαλιστική εταιρεία Tokio Marine δεν περιλαμβάνεται πλέον ως μέλος στο Net-Zero Insurance Alliance (NZIA).

Η MS&AD Insurance Group , μια άλλη ιαπωνική εταιρεία, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αποχωρεί λιγότερο από ένα χρόνο μετά την ένταξή της. Είπε ότι θα «συνεχίσει το ταξίδι μας για την επίτευξη του Net-Zero μέχρι το 2050 με τους ενδιαφερόμενους φορείς μας».

Το Catalana Occidente (GCO.MC) με έδρα την Ισπανία δεν βρίσκεται πλέον στα μέλη της NZIA.

Η NZIA, η οποία ιδρύθηκε το 2019 για να πείσει τους ασφαλιστές να δεσμευτούν για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στα χαρτοφυλάκια αναδοχής τους σε καθαρό μηδενικό επίπεδο έως το 2050, έχει πλέον μειωθεί στα 17 μέλη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, έναντι των 28 που είχε δύο εβδομάδες πριν και 30 στα τέλη Μαρτίου.

Εμπειρογνώμονες λένε ότι θα ήταν δύσκολο να ασκηθεί δίωξη κατά των ασφαλιστών για λόγους αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, αλλά οι διεθνείς ασφαλιστές ανησυχούν μήπως παρασυρθούν σε μια διαμάχη με τους Ρεπουμπλικάνους στις ΗΠΑ.

Λίγοι είχαν αποχωρήσει στα τέλη Μαρτίου, αλλά αυτό μετατράπηκε σε μαζική έξοδο την περασμένη εβδομάδα, όταν η NZIA έχασε τουλάχιστον οκτώ μέλη, συμπεριλαμβανομένου της ισπανικής Mapfre , της γαλλικής AXA - που προήδρευσε της συμμαχίας - και της Ιαπωνικής SOMPO.

Τα υπόλοιπα μέλη της NZIA, που περιλαμβάνουν τη βρετανική Aviva, την ιταλική Generali και τη γαλλική Credit Agricole Assurances, πρόκειται να πραγματοποιήσουν περισσότερες κλήσεις αυτή την εβδομάδα για να αποφασίσουν εάν και πώς μπορεί να συνεχιστεί η συμμαχία, δεδομένου τόσων πολλών μελών που παραιτήθηκαν.



Η NZIA είναι μία από τις πολλές βιομηχανικές συμμαχίες για το κλίμα που υπάρχουν στο πλαίσιο της ομάδας ομπρέλας του Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ. Το GFANZ ξεκίνησε το 2021 ενόψει της συνόδου κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα, COP26, στη Γλασκώβη.

Εκπρόσωπος της GFANZ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι «πολιτικές επιθέσεις» σε ασφαλιστικές εταιρείες βλάπτουν τις ανεξάρτητες προσπάθειες των ασφαλιστών να τιμολογήσουν τον κλιματικό κίνδυνο.