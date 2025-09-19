Δεμένα όλα τα πλοία την 1η Οκτωβρίου - Τι ζητάει η ΠΝΟ

Τη συμμετοχή των ναυτεργατών στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ για την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 αποφάσισε η ΠΝΟ.

Η απεργία θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, με έναρξη στις 00:01 και λήξη στις 24:00 της ίδιας ημέρας. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας, με αφορμή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που, μεταξύ άλλων, προβλέπει αύξηση του ημερήσιου χρόνου απασχόλησης έως και τις 13 ώρες.

«Η αύξηση του ημερήσιου χρόνου εργασίας που προωθείται και τυπικά, καταργεί το 8 ώρες εργασία, 8 ώρες αναψυχή, 8 ώρες ξεκούραση. Ταυτόχρονα, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην προσωπική ζωή των εργαζομένων όπου στην πράξη ζουν για να δουλεύουν. Οι συνθήκες πολύωρης εργασίας δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην υγεία, σωματική και ψυχική, των εργαζομένων, προβλήματα στο θέμα της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί συνθήκες με αρνητικό αντίκτυπο στις οικογενειακές υποχρεώσεις των εργαζομένων και κυρίως όταν υπάρχουν παιδιά, όπου ο ρόλος των γονιών τους για την ανατροφή και την ψυχική τους ισορροπία, χάνεται από τις πολλές ώρες εργασίας. Οι Ναυτεργάτες διαχρονικά είναι οι πρώτοι εργαζόμενοι που επιβαρύνονται όταν βιώνουν τέτοιου είδους πολιτικές με πολλές ώρες εργασίας το 24ωρο, με αποτέλεσμα την σωματική κόπωση, αλλά και λόγω της ιδιαιτερότητας του ναυτικού επαγγέλματος και την ψυχική κόπωση», επισημαίνει η ΠΝΟ σε ανακοίνωσή της.

«Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των συναδέλφων στα πλοία και ταυτόχρονα προσπαθεί για ευνοϊκότερες συνθήκες εργασίας. Είναι ενδεικτικό ότι τον Αύγουστο του 2013, που οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν ήταν αρνητικές για τους εργαζόμενους, κυρώθηκε ο Κανονισμός για την Εφαρμογή Απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 (MLC), της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας όπου στο άρθρο 8 δίνεται δυστυχώς το δικαίωμα στους πλοιοκτήτες να απασχολούν το πλήρωμα του πλοίου έως και 14 ώρες ημερησίως, με εξαίρεση τα Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ σκάφη, όπου εκεί ο μέγιστος χρόνος ημερήσιας απασχόλησης του πληρώματος είναι οι 10 ώρες», επισημαίνεται ακόμα.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΝΟ, καπτ. Εμμανουήλ Τσικαλάκης, συμμετείχε τον περασμένο Απρίλιο στη Γενεύη, στην 5η Σύνοδο της Ειδικής Τριμερούς Επιτροπής της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, όπου τέθηκε επί τάπητος το θέμα του ημερήσιου χρόνου εργασίας των ναυτικών. Η ελληνική πλευρά, μέσω της Ομοσπονδίας, ζήτησε τη βελτίωση των σχετικών διατάξεων, ώστε να ενισχυθούν τα εργασιακά δικαιώματα των ναυτεργατών διεθνώς.

Επιπλέον, η ΠΝΟ επικαλείται στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία οι Έλληνες εργαζόμενοι είχαν το 2024 τον υψηλότερο αριθμό ωρών εργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το στοιχείο αυτό, όπως σημειώνεται, καταδεικνύει την ανάγκη να ενισχυθούν οι συνθήκες εργασίας και να μειωθεί η υπερεργασία, ιδίως σε τομείς υψηλής έντασης όπως η ναυτιλία.

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι στην εποχή της τεχνολογικής εξέλιξης και της τεχνητής νοημοσύνης, οι συνθήκες εργασίας θα έπρεπε να βελτιώνονται, δίνοντας περισσότερο χρόνο ανάπαυσης και οικογενειακής ζωής στους εργαζόμενους, και όχι να επιδεινώνονται με την αύξηση των ωρών εργασίας. Με την απεργία της 1ης Οκτωβρίου, οι ναυτεργάτες ζητούν να διασφαλιστούν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, να προστατευτεί η υγεία και η ασφάλεια στα πλοία και να διατηρηθεί ο ρόλος τους στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή.