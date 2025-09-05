Σ.Παπασταύρου: Η Ελλάδα περιφερειακός ενεργειακός κόμβος

Στον μετασχηματισμό του ελληνικού ενεργειακού συστήματος αφενός με το "πρασίνισμα" της παραγωγής και αφετέρου με την ανάδειξη της χώρας σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας σήμερα στο συνέδριο του Economist "South-east Europe as a bridge of co-operation and growth" που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη.



Όπως ανέφερε, το 2005 το 60% της ηλεκτρικής ενέργειας παραγόταν από λιγνίτη, ενώ σήμερα οι ΑΠΕ βρίσκονται κοντά στο 60% με τον λιγνίτη να έχει περιοριστεί στο 9% ενώ υπογράμμισε ότι ο μετασχηματισμός αυτός έγινε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη χώρα λόγω της οικονομικής κρίσης.



Αναφερόμενος στον ρόλο της χώρας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου σημείωσε τις επενδύσεις σε διασυνοριακές διασυνδέσεις. Τόνισε ότι η Ελλάδα σε συνεργασία με την Κύπρο διαμορφώνουν τη στρατηγική για την ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών καθώς και την πρόοδο στην διασύνδεση με την Αίγυπτο. Υπογράμμισε ιδιαίτερα τη σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου (από την Ελλάδα προς την Κεντρική Ευρώπη και την Ουκρανία) για την ευημερία στην περιοχή αλλά και για τον ευρύτερο μετασχηματισμό της, τονίζοντας τη σημασία της ρυθμιστικής εναρμόνισης κατά μήκος του αγωγού προκειμένου να διευκολυνθεί η διαμετακόμιση αερίου. Όπως είπε, η Ελλάδα μπορεί να εξάγει έως και 8 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου το χρόνο ενώ το 2019-2020 οι εξαγωγές ήταν μηδέν.



Αναφέρθηκε επίσης στην υποχώρηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας το φετινό καλοκαίρι σε σχέση με την απαράδεκτη, όπως είπε, κατάσταση που παρατηρήθηκε πέρυσι όταν οι τιμές στον ευρωπαϊκό Νότο ήταν 2-3 φορές υψηλότερες από τον Βορρά. Γεγονός που οφείλεται στην ενεργοποίηση της ομάδας εργασίας που πρότεινε η ελληνική κυβέρνηση στην Κομισιόν τον περασμένο Μάρτιο.



Ο Josh Huck, στέλεχος της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα σημείωσε ότι το βασικό δίδαγμα από τις εξελίξεις των τελευταίων ετών είναι ο κίνδυνος της υπερεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί. Επανέλαβε τη στήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης προς τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου που "σπάει" το μονοπώλιο της Ρωσίας και εισάγει τον ανταγωνισμό στην περιοχή και τον σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στην Αλεξανδρούπολη ενώ αναφέρθηκε και στην αμερικανική στήριξη προς τα ναυπηγεία Ελευσίνας για τη συντήρηση πλοίων μεταφοράς ΥΦΑ.



Ο αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας Georgi Samandov, παρουσίασε τους πυλώνες της ενεργειακής πολιτικής της γειτονικής χώρας που είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας, η αντλησιοταμίευση, οι διασυνοριακές διασυνδέσεις ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, τα φωτοβολταϊκά, η αποθήκευση ενέργειας και η επένδυση στην ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών.



Ο διευθύνων σύμβουλος της RCI Holding Dan Stratan, μίλησε για τις προοπτικές ανάπτυξης των data centers στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, σημειώνοντας την προοπτική να συμμετέχουν στην αγορά όχι μόνο ως καταναλωτές αλλά και ως πάροχοι υπηρεσιών ευελιξίας με την υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων.



Η διευθύνουσα σύμβουλος της Enaon (διαχειρίζεται τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα) Barbara Morgante, σημείωσε την αύξηση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών για το αέριο καθώς πέρυσι υπεβλήθησαν 31.000 αιτήσεις σύνδεσης στο δίκτυο ενώ φέτος προβλέπεται να φθάσουν κοντά στις 50.000.



Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ Maria Rita Galli, ανάφερε ότι με τις επενδύσεις μεγάλης κλίμακας που υλοποιούνται, η χώρα μας θα μπορεί από φέτος να εξάγει έως 8 δισ. κυβικά μέτρα αερίου τνο χρόνο στην περιοχή ενώ παράλληλα καλύπτεται η αυξημένη ζήτηση για φυσικό αέριο τόσο για ηλεκτροπαραγωγή όσο και από τη βιομηχανία και τα νοικοκυριά. Σημείωσε δε ότι η ενεργειακή μετάβαση στηρίζεται στις επενδύσεις στον τομέα του φυσικού αερίου (μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και αγωγούς) που διασφαλίζουν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας τις ώρες που εκλείπουν οι ΑΠΕ.

