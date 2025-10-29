Το νέο μισθολόγιο αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών – Οι αυξήσεις που θα λάβουν

Μέση αύξηση 111 ευρώ το μήνα, ανάλογα με την κατηγορία της μισθολογικής κατάταξης, θα λάβουν αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου 2025 περίπου 76.000 των Σωμάτων Ασφαλείας (στελέχη της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού).

Σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας, το οποίο αποτελεί τμήμα του φορολογικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή, επαναπροσδιορίζονται οι κατηγορίες μισθολογικής κατάταξης, ο βασικός μισθός, τα μισθολογικά κλιμάκια, τα επιδόματα, οι αποζημιώσεις, καθώς και ο τρόπος εξέλιξης των αποδοχών.

Από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, η δαπάνη του προϋπολογισμού ανέρχεται σε περίπου 127 εκατ. ευρώ. Ειδικά για το τρέχον έτος, η εν λόγω δαπάνη εκτιμάται στο ύψος των 32 εκατ. ευρώ, ενώ ετήσια επιβάρυνση 10,4 εκατ. ευρώ θα προκύψει από την αύξηση των επιδομάτων ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας.

Με το νέο μισθολόγιο, καθιερώνονται 4 διακριτές κατηγορίες μισθολογικής κατάταξης οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με την προέλευση των στελεχών.

Οι κατηγορίες αυτές διακρίνονται ως εξής:

Κατηγορία Α΄: στελέχη που προέρχονται από τις παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας, κατατασσόμενοι απευθείας ή με διαγωνισμό ή μετατασσόμενοι στο Σώμα των αξιωματικών από την ονομασία τους ως αξιωματικών, καθώς και αξιωματικοί πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ειδικών καθηκόντων ή ειδικών υπηρεσιών.

Κατηγορία Β΄: υπαξιωματικοί, ανθυπαστυνόμοι και αντίστοιχοι και αξιωματικοί που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές των Σωμάτων καθώς και αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιμενοφύλακες των ίδιων Σωμάτων.

Κατηγορία Γ΄: ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες, οι οποίοι εντάσσονται στο αστυνομικό προσωπικό καθώς και πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων και πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων που προέρχονται από την κατηγορία Δ΄.

Κατηγορία Δ΄: ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας, πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων και πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επί θητεία.

Για κάθε κατηγορία στελεχών ορίζονται 20 μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.). Για τη μισθολογική εξέλιξη των στελεχών, όλων των κατηγοριών, από το κατώτερο στο αμέσως ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο απαιτείται υπηρεσία 3 ετών στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο και 2 ετών για κάθε επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο. Για τη μισθολογική εξέλιξη των στελεχών από το κατώτερο Μ.Κ. στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο Μ.Κ.. Δεν αναγνωρίζονται ως υπηρεσία ο χρόνος στρατιωτικής θητείας και ο χρόνος παροχής υπηρεσίας με σύμβαση μίσθωσης έργου ή με ανάθεση κατ’ αποκοπή εργασίας, εκτός εάν ο χρόνος αυτός έχει χαρακτηριστεί με διάταξη νόμου ή με δικαστική απόφαση ότι διανύθηκε με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας καθορίζεται ανά μισθολογικό κλιμάκιο, κατηγορία μισθολογικής κατάταξης και έτη υπηρεσίας.

Ο βασικός μισθός προσαυξάνεται με συντελεστή ανάλογα με τον βαθμό και την κατηγορία μισθολογικής κατάταξης. Οι συντελεστές αυτοί ξεκινούν από το 1,00 και ανεβαίνουν έως το 1,8.

Οικογενειακή παροχή και επιδόματα

Εκτός από τον βασικό μισθό, στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή) καταβάλλονται συγκεκριμένα επιδόματα και αποζημιώσεις, ως εξής:

α) Οικογενειακή παροχή. Η παροχή αυτή καταβάλλεται και αποτελεί σταθερό τμήμα των τακτικών αποδοχών για τους έγγαμους και τους γονείς με τέκνα.

β) Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας. Καταβάλλεται λόγω της φύσης της αποστολής, της επικινδυνότητας, της ετοιμότητας και της απασχόλησης χωρίς τυπικό ωράριο ή πέραν αυτού. Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από τον βαθμό. Ειδικότερα για τον Αρχηγό προβλέπεται ποσό της τάξεως των 490 ευρώ, για τον Υπαρχηγό 470 ευρώ, για Αντιστράτηγο 460 ευρώ, για Υποστράτηγο 440 ευρώ, για Ταξίαρχο 435 ευρώ και 415 ευρώ για Αστυνομικό Υποδιευθυντή. Για προσωπικό όπως οι ειδικοί φρουροί, συνοριοφύλακες και πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων/γενικών καθηκόντων επί θητεία το επίδομα ανέρχεται σε 205 ευρώ.

Το επίδομα προσαυξάνεται κατά:

-70 ευρώ για κάθε τέκνο, και:

-130 ευρώ για τον/την σύζυγο που δεν εργάζεται ή δεν λαμβάνει σύνταξη.

Η προσαύξηση υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε δικαιούχο.

Το εν λόγω επίδομα (μαζί με τις προσαυξήσεις του) χορηγείται μόνο όσο το στέλεχος εξακολουθεί να εκτελεί υπηρεσία που δικαιολογεί την καταβολή του. Αν αποσπαστεί, μετακινηθεί, τεθεί σε διάθεση ή λάβει εκπαιδευτική ή αναρρωτική άδεια μεγάλης διάρκειας, η καταβολή του διακόπτεται ταυτόχρονα, με σχετική βεβαίωση του αρμόδιου προϊσταμένου.

γ) Επίδομα θέσης ευθύνης. Καταβάλλεται μηνιαίως σε όσους ασκούν ουσιαστικά καθήκοντα διοίκησης/ευθύνης. Το ύψος του εξαρτάται από τον βαθμό. Ενδεικτικά, προβλέπονται μηνιαία ποσά που ξεκινούν από τα 100 ευρώ για έναν Αστυνόμο Α’ και ανεβαίνουν κλιμακωτά (150 ευρώ για Υποδιευθυντή, 200 ευρώ για Διευθυντή κ.λπ.) έως 300 ευρώ για Ταξίαρχο, 400 ευρώ για Αντιστράτηγο, 500 ευρώ για Υπαρχηγό και φτάνουν 600 ευρώ για τον Αρχηγό κάθε Σώματος. Βασική προϋπόθεση για να χορηγηθεί είναι να ασκούνται πράγματι τα καθήκοντα. Αν το στέλεχος πάψει να τα ασκεί λόγω απόσπασης, μετακίνησης, διάθεσης ή άδειας μεγάλης διάρκειας, το επίδομα σταματά άμεσα.

δ) Ειδικές αποζημιώσεις για πρόσθετη/νυχτερινή απασχόληση.

– Σε προσωπικό που, λόγω ιδιοτυπίας της αποστολής, αποδεδειγμένα εργάζεται πέραν των πέντε ημερών την εβδομάδα, καταβάλλεται ειδική αποζημίωση 46 ευρώ για κάθε επιπλέον ημέρα απασχόλησης.

– Στο ίδιο προσωπικό, για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, καταβάλλεται επιπλέον ειδική αποζημίωση τριών ευρώ και 3,33 ευρώ ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης.

-Αν το στέλεχος απομακρυνθεί από τα συγκεκριμένα καθήκοντα (απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική/αναρρωτική άδεια πέραν των δύο μηνών), η καταβολή σταματά άμεσα, με σχετική βεβαίωση.

-Στα στελέχη που αποσπώνται ή διατίθενται ως προσωπικό ασφαλείας σε γραφεία μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, περιφερειακών οργάνων και βουλευτών/ευρωβουλευτών, συνεχίζουν να καταβάλλονται οι παραπάνω ειδικές αποζημιώσεις για υπερεβδομαδιαία και νυχτερινή υπηρεσία, καθώς και υπερωριακή αποζημίωση εφόσον πράγματι ασκούν καθήκοντα ασφαλείας. Αν ασκούν διοικητικά καθήκοντα, τότε λαμβάνουν μόνον την προβλεπόμενη υπερωριακή αποζημίωση.

ε) Επίδομα παραμεθορίου. Ανέρχεται σε 130 ευρώ το μήνα και αφορά στελέχη που υπηρετούν:

– εντός Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,

– στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου,

– στον νομό Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,

Το ίδιο επίδομα δίνεται και:

– στα στελέχη του Λιμενικού που υπηρετούν στις Λιμενικές Αρχές Οθωνών, Σαγιάδας και Σκύρου,

-στα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που υπηρετούν στα τμήματα και στους σταθμούς που βρίσκονται εγγύτερα στα σύνορα της ηπειρωτικής μεθορίου (Ήπειρος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη).

Ειδικές κατηγορίες

Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι και αντίστοιχοι των Σωμάτων Ασφαλείας λαμβάνουν το 54% του βασικού μισθού του εισαγωγικού Μ.Κ. της Κατηγορίας Α΄ κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και τις αντίστοιχες, το 56% του βασικού μισθού του εισαγωγικού Μ.Κ. της Κατηγορίας Α΄ κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης και το 58% του βασικού μισθού του εισαγωγικού Μ.Κ. της Κατηγορίας Α΄ κατά το τέταρτο έτος φοίτησης.

Οι Δόκιμοι Αστυφύλακες και αντίστοιχοι των Σωμάτων Ασφαλείας λαμβάνουν το 33% του βασικού μισθού του εισαγωγικού Μ.Κ. της Κατηγορίας Β΄ κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας και τις αντίστοιχες και το 35% του βασικού μισθού του εισαγωγικού Μ.Κ. της Κατηγορίας Β΄ κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών φοίτησης.

Οι μαθητές που προέρχονται από τα Σώματα Ασφαλείας συνεχίζουν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών που αντιστοιχεί στον κατεχόμενο βαθμό.

