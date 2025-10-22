Επίδομα έως 600 ευρώ για οικογένειες σε ορεινές περιοχές – Πώς θα κάνετε αίτηση

Αφορά οικογένειες χαμηλού εισοδήματος που διαμένουν μόνιμα σε απομακρυσμένες περιοχές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Ειδικό Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών 2025, που καταβάλλει ο ΟΠΕΚΑ σε οικογένειες χαμηλού εισοδήματος οι οποίες διαμένουν μόνιμα σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές της χώρας για τουλάχιστον δύο συνεχόμενα έτη.

Το μέτρο στοχεύει στη στήριξη των νοικοκυριών που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, αντιμετωπίζοντας υψηλότερο κόστος διαβίωσης και περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης, ενισχύοντας έτσι την κοινωνική και οικονομική τους ανθεκτικότητα.

Ποσό ενίσχυσης ανά εισόδημα

Η ετήσια εισοδηματική ενίσχυση διαμορφώνεται ως εξής:

600 ευρώ ετησίως για οικογένειες με εισόδημα έως 3.000 ευρώ.

300 ευρώ ετησίως για οικογένειες με εισόδημα από 3.000 έως 4.700 ευρώ.

Δικαίωμα λήψης έχουν οικογένειες που πληρούν όλα τα παρακάτω κριτήρια:

Μόνιμη κατοικία σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως Ορεινή ή Μειονεκτική.

Δύο έτη συνεχούς διαμονής στην ίδια περιοχή.

Οικογενειακό εισόδημα έως 4.700 ευρώ ετησίως.

Ένα τουλάχιστον μέλος της οικογένειας πρέπει να είναι:

Έλληνας πολίτης, ή

Πολίτης κράτους-μέλους της Ε.Ε., ή

Πολίτης χώρας του ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν), ή

Πολίτης της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από οποιοδήποτε μέλος του νοικοκυριού που πληροί τα παραπάνω κριτήρια.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην πλατφόρμα https://oreina.epidomata.gov.gr ή μέσω του ιστότοπου του ΟΠΕΚΑ.

Η είσοδος γίνεται με προσωπικούς κωδικούς TAXISnet, ενώ οι πολίτες μπορούν να λάβουν υποστήριξη μέσω των ΚΕΠ της περιοχής τους.

Η προθεσμία υποβολής λήγει την Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025.

Απορριφθείσες αιτήσεις 2024: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση για το 2025.

Εγκεκριμένες αιτήσεις 2024: Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν μέσω email ή SMS για την επικαιροποίηση της αίτησής τους.

Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση πρέπει να οριστικοποιηθεί για να θεωρηθεί έγκυρη.

Μετά την υποβολή, τα στοιχεία ελέγχονται ηλεκτρονικά μέσω της ΑΑΔΕ. Εφόσον χρειαστεί, οι αιτούντες θα ειδοποιηθούν να προσκομίσουν πρόσθετα δικαιολογητικά.

Η υποβολή της αίτησης δεν συνεπάγεται αυτόματα έγκριση, καθώς αυτή εξαρτάται από τη συμμόρφωση με όλα τα κριτήρια του προγράμματος.