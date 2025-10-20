Voucher 800 ευρώ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τους παρόχους υπηρεσιών – Μέχρι πότε οι αιτήσεις

Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα για τους φορείς παροχής υπηρεσιών Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προσκαλεί τους δυνητικούς Παρόχους να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων ΠΠΠ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας proimi.eetaa.gr, η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Οι υποψήφιοι πάροχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πιλοτικό Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 01:00 π.μ. έως και τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 23:59 μ.μ., συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ, και αφορά περισσότερα από 2.500 παιδιά έως 6 ετών με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές.

Οι υπηρεσίες Πρώιμης Οικογενειοκεντρικής Παιδικής Παρέμβασης συνιστούν πλέγμα εξατομικευμένων υπηρεσιών, που παρέχονται με βάση την οικογενειοκεντρική προσέγγιση και παρέμβαση, για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση των περιορισμών σε παιδιά που εμφανίζουν ή μπορεί να εμφανίσουν αναπτυξιακή διαταραχή ή αναπηρία και την προώθηση των δυνατοτήτων των παιδιών αυτών και της γενικής οικογενειακής ευημερίας.

Για τους δυνητικά ωφελούμενους, η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις αρχές Νοεμβρίου 2025, κατόπιν σχετικής Πρόσκλησης.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν, βάσει συστήματος μοριοδότησης και κατάταξης, έως το τέλος του 2025, μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων από την ΕΕΤΑΑ.

Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών ΠΠΠ έχουν:

α. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε παιδιά ή/και σε άτομα με αναπηρία και εποπτεύονται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

β. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εν γένει σε παιδιά ή και σε άτομα με αναπηρία και διαθέτουν πιστοποίηση του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236), η οποία βρίσκεται σε ισχύ ή στην περίπτωση που έχει λήξει, έχουν υποβάλει αίτημα ανανέωσής της πριν τη λήξη της, το οποίο δεν έχει απορριφθεί.

γ. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και τα εποπτευόμενα από αυτούς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

δ. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ε. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που λειτουργούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999 (Α΄ 96), παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά ή/ και σε άτομα με αναπηρία και εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

στ. Τα κέντρα ειδικών θεραπειών του άρθρου 45 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31-10-2018 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.46846/19-06-2018 (Β` 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”» (Β΄ 4898).

ζ. Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί ή φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74).

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων παρόχων

Οι δυνητικοί πάροχοι θα μπορούν να καταχωρήσουν, να επεξεργαστούν και να υποβάλουν την αίτηση τους καθώς και την υποβολή τυχόν ενστάσεων.

Οι πάροχοι δημιουργούν προσωπικό λογαριασμό στην πλατφόρμα, με την καταχώρηση των παρακάτω στοιχείων:

– ΑΦΜ υποψηφίου Παρόχου

– Επωνυμία υποψηφίου Παρόχου και email

– Επιλογή password (τηρείται κρυπτογραφημένα)

Η εγγραφή αποτελεί προαπαιτούμενο για την υποβολή αίτησης.

Το πληροφοριακό σύστημα δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης του υποψηφίου παρόχου, τον εντοπισμό των αιτήσεων, την ανάρτηση δικαιολογητικών εγγράφων, την ενημέρωση της κατάστασης των αιτήσεων και των ενστάσεων.

Με την οριστική υποβολή της αίτησης, τα στοιχεία θα αποθηκεύονται στο πληροφοριακό σύστημα.

Προϋποθέσεις και απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή Παρόχων στο Μητρώο ΠΠΠ

α. Καταστατικό ή οργανισμό ή κανονισμό λειτουργίας στο οποίο περιγράφεται ως σκοπός η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε παιδιά ή και σε παιδιά με αναπηρία και

β. διεπιστημονική ομάδα, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 7 της κ.υ.α. 4510/2024.

Προκειμένου να εγγραφούν στο Μητρώο, οι Πάροχοι θα πρέπει να μεταφορτώνουν (upload) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα ακόλουθα έγγραφα σε μη επεξεργάσιμη μορφή:

α) Συστατική πράξη ή καταστατικό ή οργανισμό ή κανονισμό λειτουργίας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία του Παρόχου, νομίμως δημοσιευμένο, και στο οποίο περιγράφεται ως σκοπός η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε παιδιά ή/και σε παιδιά με αναπηρία.

β) Νομιμοποιητικό έγγραφο νομίμως δημοσιευμένο από το οποίο να προκύπτει ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Παρόχου.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου του Παρόχου, μέσω του gov.gr, στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία των μελών (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, ΑΦΜ, βασικό πτυχίο, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, είδος σχέσης/σύμβασης, στοιχεία επικοινωνίας, που συνδέει το μέλος με τον Πάροχο) που απαρτίζουν τη Διεπιστημονική Ομάδα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης του Παρόχου, και ότι θα απασχολούνται στο πιλοτικό πρόγραμμα της Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης έως και την λήξη του.

Σημειώνεται ότι η Διεπιστημονική Ομάδα θα αποτελείται υποχρεωτικά τουλάχιστον από έξι μέλη και πιο συγκεκριμένα από:

– έναν αναπτυξιακό παιδίατρο ή παιδοψυχίατρο ή παιδονευρολόγο,

– έναν ψυχολόγο,

– έναν κοινωνικό λειτουργό,

– έναν εργοθεραπευτή,

– έναν λογοθεραπευτή και

– ένα μέλος ειδικοτήτων: φυσικοθεραπευτή ή ειδικού παιδαγωγού ή αποφοίτου τμήματος φυσικής αγωγής με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή.

Η ύπαρξη διεπιστημονικής ομάδας με την κατ’ ελάχιστον ως άνω σύνθεση είναι αναγκαία προϋπόθεση, ώστε να συμμετέχει ένας Πάροχος στο Πρόγραμμα.

Επικουρικά, και επιπλέον των ανωτέρω ειδικοτήτων, μπορούν να συμμετέχουν στη διεπιστημονική ομάδα άλλοι επαγγελματίες, όπως νοσηλευτές, παιγνιοθεραπευτές, δραματοθεραπευτές, εκπαιδευτικοί ειδικής φυσικής αγωγής και θεραπευτικής κολύμβησης

Κατ’ εξαίρεση για τους Παρόχους που εδρεύουν σε μικρούς Νησιωτικούς Δήμους (άρθρο 2Α του ν. 3852/2010) και σε Ορεινούς – Μειονεκτικούς Δήμους (άρθρο 209 του ν. 3852/2010) η διεπιστημονική ομάδα μπορεί να αποτελείται από τουλάχιστον δύο εκ των ειδικοτήτων: αναπτυξιακού παιδιάτρου, παιδοψυχίατρου, παιδονευρολόγου, παιδιάτρου, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή ή/και ειδικού παιδαγωγού.