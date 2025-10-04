ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 10 Οκτωβρίου

Κατά την περίοδο 6 Οκτωβρίου έως 10 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 64.500.000 ευρώ σε 56.600 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Από τις 6 Οκτωβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: