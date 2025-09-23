Συμβουλές για αποφυγή τηλεφωνικής απάτης από δήθεν λογιστές

Αλλεπάλληλα περιστατικά εξαπάτησης πολιτών από επιτήδειους που προσποιούνται τηλεφωνικά τους λογιστές έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα. Με αφορμή την έκταση του φαινομένου, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας δημοσιεύει χρήσιμες συμβουλές προς τους πολίτες, καθώς και τον τρόπο δράσης των επιτήδειων, προκειμένου να μην πέσουν θύματά τους.

Όπως επισημαίνεται, η μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι κυρίως σε βάρος ηλικιωμένων, είναι, να τηλεφωνούν αιφνιδιαστικά, συνήθως στο σταθερό τηλέφωνο και να προσποιούνται ότι είναι λογιστές ή συνεργάτες λογιστικών γραφείων. Στη συνέχεια ισχυρίζονται ότι τα χρήματα και κοσμήματα που έχουν στο σπίτι, πρέπει άμεσα να καταγραφούν, να δηλωθούν ή να φωτογραφηθούν. Μάλιστα σε περίπτωση που δεν το κάνουν, τους φοβίζουν ότι δήθεν θα τους επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία.

Στη συνέχεια τους προτρέπουν να παραδώσουν σε συνεργό τους τα χρήματα και κοσμήματα που έχουν στο σπίτι, προκειμένου να ολοκληρωθεί δήθεν η διαδικασία και να αποφύγουν την επιβολή προστίμου.

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην εμπιστεύονται αγνώστους που τους τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες, να μην αποκαλύπτουν αν έχουν στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα. Επίσης, να μην παραδίδουν χρήματα ή τιμαλφή σε κανέναν που εμφανίζεται ως «συνεργάτης λογιστή» και να μην πείθονται αν οι δράστες τους καλούν να μιλήσουν στο τηλέφωνο με τον δήθεν λογιστή τους ή οικείο τους πρόσωπο αλλά να χρησιμοποιήσουν άλλη τηλεφωνική συσκευή για την επικοινωνία με τον λογιστή ή το οικείο πρόσωπο, καθώς ενδέχεται οι δράστες να βρίσκονται ακόμη στη «γραμμή».

Τέλος θα πρέπει να ενημερώνουν πάντα την Αστυνομία, ακόμα και στην περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος τους. Επιπλέον οι συμβουλές είναι καλό να διαδίδονται σε συγγενείς, φίλους και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, καθώς μπορούν να αποτρέψουν νέα περιστατικά εξαπάτησης.