Εκπτώσεις έως 50% σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Πρωτοβουλία των Υπουργείων και των εταιρειών

Κατά το σχολικό έτος 2025 – 2026, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορούν να ταξιδεύουν προς τον τόπο τοποθέτησής τους με εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια.

Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια:

Με κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας και Ναυτιλίας, ανακοινώνονται εκπτώσεις έως 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Aegean Sea Lines : Έως 50% στα εισιτήρια και έως 30% στα οχήματα για τις περιόδους έναρξης, Χριστουγέννων, Πάσχα και λήξης διδακτικού έτους.

Attica Group : 50% σε όλα τα δρομολόγια (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Β.Α. Αιγαίο, Σαρωνικό, Κρήτη) από 5-11 Σεπτεμβρίου 2025 .

Dodekanisos Seaways : 50% στα εισιτήρια για όλη τη χρονιά.

Fast Ferries : 30% στους επιβάτες και 20% στα οχήματα στις ίδιες σχολικές περιόδους.

Golden Star Ferries : 30% στα εισιτήρια και 20% στα οχήματα για το διάστημα 5-11 Σεπτεμβρίου 2025 .

Levante Ferries : 50% σε εισιτήρια και οχήματα στις καθορισμένες περιόδους.

Minoan Lines : 50% έκπτωση για γραμμές εσωτερικού.

SEAJETS : 50% σε εισιτήρια και οχήματα για τις περιόδους έναρξης, Χριστουγέννων, Πάσχα και λήξης έτους.

Goutos Lines : 50% στα εισιτήρια και στα οχήματα από 22/08/2025 έως 12/09/2025 .

Skyros Shipping Co.: 50% στα εισιτήρια και στα οχήματα όλο το έτος, με ισχύ και στις περιόδους αιχμής.

Δικαιολογητικά: Υπουργική απόφαση πρόσληψης ή ΦΕΚ και αστυνομική ταυτότητα.

Εκπτώσεις σε αεροπορικά εισιτήρια – SKY Express:

Η Sky Express παρέχει 30% έκπτωση σε εισιτήρια για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, με ισχύ για κρατήσεις έως 15/06/2026 και πτήσεις από 05/09/2025 έως 30/06/2026. Η διαδικασία ενεργοποιείται μέσω μοναδικού promo code που αποστέλλεται με SMS.

Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ευχαρίστησε τον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και την Sky Express για την ανταπόκριση, υπογραμμίζοντας ότι η πρωτοβουλία αποτελεί έμπρακτη στήριξη των εκπαιδευτικών και αναγνώριση του ρόλου τους στην εκπαίδευση.