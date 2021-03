Βραβεία Όσκαρ 2021 με κυριαρχία Neftlix στις υποψηφιότητες

Στα αξιοσημείωτα της λίστας των υποψηφιοτήτων είναι η παρουσία δύο γυναικών για το Όσκαρ σκηνοθεσίας. Πρόκειται για την Emerald Fennell και την Chloé Zhao που σκηνοθέτησαν αντίστοιχα τις ταινίες Promising Young Woman και Nomadland.

Από τις υποψηφιότητες για τον ανδρικό ρόλο ξεχωρίζει εκείνη του Chadwick Boseman, ο θάνατος του οποίου το 2020 προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση. Αναφορικά με τις περισσότερες υποψηφιότητες, η ταινία Mank έχει δέκα, ενώ από έξι υποψηφιότητες έχουν οι ταινίες The Trial of the Chicago 7, Sound of Metal, Nomadland, Minari, Judas and the Black Messiah και The Father.

Ακολουθούν οι υποψηφιότητες στις σημαντικότερες κατηγορίες

Καλύτερη ταινία

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Βραβείο σκηνοθεσίας

Lee Isaac Chung, Minari

Emerald Fennell, Promising Young Woman

David Fincher, Mank

Chloé Zhao, Nomadland

Thomas Vinterberg, Another Round

Πρώτος ανδρικός ρόλος

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins, The Father

Gary Oldman, Mank

Steven Yeun, Minari

Πρώτος γυναικείος ρόλος

Viola Davis, Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Promising Young Woman

Β' Ανδρικός ρόλος

Sacha Baron Cohen, The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jr., One Night in Miami

Paul Raci, Sound of Metal

Lakeith Stanfield, Judas and the Black Messiah

Β΄ Γυναικείος ρόλος

Maria Bakalova, Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close, Hillbilly Elegy

Olivia Colman, The Father

Amanda Seyfried, Mank

Yuh-Jung Youn, Minari

Πρωτότυπο σενάριο

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Διασκευασμένο σενάριο

Borat Subsequent Moviefilm

The Father

Nomadland

One Night in Miami

The White Tiger

Κινούμενων σχεδίων

Onward

Over the Moon

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers

Παραγωγή

The Father

Mank

Ma Rainey’s Black Bottom

News of the World

Tenet

Κοστούμια