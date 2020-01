Περισσότεροι από 20 νεκροί μετά τον σεισμό στην Τουρκία

Η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και είχε το επίκεντρο της 40 χλμ από το Ελαζίγκ της Τουρκίας, ενώ έγινε αισθητή σε Συρία, Γεωργία και Αρμενία. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της κατάρρευσης κτιρίων, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε τουλάχιστον χίλιους.

Τουλάχιστον δέκα κτίρια έχουν καταρρεύσει, σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών, που ανέφερε επίσης την ανάσυρση 39 ανθρώπων από τα ερείπια και την εν εξελίξει προσπάθεια απεγκλωβισμού άλλων 22 ατόμων.

Μετά την πρώτη δόνηση που διήρκεσε περίπου 40 δευτερόλεπτα ακολούθησαν 15 σημαντικού μεγέθους μετασεισμοί με τον μεγαλύτερο στα 5,4 Ρίχτερ.

Τη συμπάθεια του στον πρόεδρο Ερντογάν και τον τουρκικό λαό εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας πως οι ελληνικές ομάδες έρευνες και διάσωσης είναι έτοιμες να προσφέρουν βοήθεια.

My wholehearted sympathy to President @RTErdogan and the Turkish people following the devastating earthquake that has hit Turkey. Our search and rescue teams stand ready to assist.