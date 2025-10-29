Αυξημένη ζήτηση για επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια το 3ο τρίμηνο - Μειώθηκαν τα στεγαστικά

Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ έγιναν πιο χαλαροί ως ένα βαθμό

Τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα κατά το γ΄ τρίμηνο του 2025, ενώ οι συνολικοί όροι χορήγησης επιχειρηματικών δανείων έγιναν πιο χαλαροί ως ένα βαθμό σύμφωνα με την τράπεζα της Ελλάδος. Παράλληλα η συνολική ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια αυξήθηκε.

Τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα για τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά δάνεια κατά το γ΄ τρίμηνο του 2025. Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων έγιναν πιο αυστηροί ως ένα βαθμό για τα στεγαστικά δάνεια, ενώ παρέμειναν αμετάβλητοι για τα καταναλωτικά δάνεια κατά το γ΄ τρίμηνο του 2025.

Η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια μειώθηκε, ενώ η ζήτηση για καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκε.

Δάνεια προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις

Κατά το γ΄ τρίμηνο του 2025, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2025 (βλ. Διάγραμμα 1), εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια του δ΄ τριμήνου του 2025.

Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ έγιναν πιο χαλαροί ως ένα βαθμό σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2025, καθώς οι πιέσεις από τον ανταγωνισμό συνέβαλαν στη μείωση του περιθωρίου των τραπεζών, κυρίως για τα συνήθη δάνεια.

Κατά το γ΄ τρίμηνο του 2025, η συνολική ζήτηση δανείων από τις ΜΧΕ αυξήθηκε, αφενός λόγω χρηματοδοτικών αναγκών αφετέρου λόγω διεύρυνσης των εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (βλ. Διάγραμμα 2). Για το δ΄ τρίμηνο του 2025, οι τράπεζες εκτιμούν ότι η συνολική ζήτηση από τις ΜΧΕ θα αυξηθεί.

Κατά το γ΄ τρίμηνο 2025, η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (βλ. Διάγραμμα 3).

Δάνεια προς νοικοκυριά

Κατά το γ΄ τρίμηνο του 2025, τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων προς τα νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα, σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2025 (βλ. Διάγραμμα 1). Οι συνολικοί όροι χορήγησης στεγαστικών δανείων έγιναν πιο αυστηροί ως έναν βαθμό κατά την διάρκεια του γ΄ τριμήνου του 2025. Οι συνολικοί όροι χορήγησης των καταναλωτικών και λοιπών δανείων παρέμειναν αμετάβλητοι για το γ΄ τρίμηνο του 2025. Τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα και κατά τη διάρκεια του δ΄ τριμήνου του 2025.

Η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια μειώθηκε κατά το γ΄ τρίμηνο του 2025. Πιο συγκεκριμένα, σε συνέχεια της μείωσης που είχε ήδη παρατηρηθεί το β΄ τρίμηνο, η εισροή αιτήσεων από ενδιαφερόμενα νοικοκυριά προς τα πιστωτικά ιδρύματα για στεγαστικά δάνεια συνέχισε να επιβραδύνεται. Η ζήτηση για τα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκε λόγω χρηματοδοτικών αναγκών κατά το γ΄ τρίμηνο του 2025 (βλ. Διάγραμμα 2). Κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025, η ζήτηση για στεγαστικά και για καταναλωτικά δάνεια αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητη.

Κατά το γ΄ τρίμηνο του 2025, η αναλογία των αιτήσεων για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη (βλ. Διάγραμμα 3).