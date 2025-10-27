J.P. Morgan: Οι εκτιμήσεις για τις 4 συστηματικές τράπεζες - Οι νέες τιμές στόχοι

Δεν αναμένονται σημαντικές εκπλήξεις για τις ελληνικές τράπεζες από τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου σύμφωνα με την JP Morgan καθώς τα θεμελιώδη μεγέθη παραμένουν ισχυρά και η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει την υπέρβαση των ετήσιων στόχων.

Η JP Morgan διατηρεί σύσταση “οverweight” για όλες τις ελληνικές τράπεζες, αλλά υπογραμμίζει ότι η άνοδος των μετοχών τους είναι σε μεγάλο βαθμό προεξοφλημένη.

Οι τιμές στόχοι είναι στα 4,10 ευρώ για την Alpha bank και τη Eurobank, στα 15 ευρώ για την Εθνική και στα 9 ευρώ για την Πειραιώς (προηγουμένως είχε αποσύρει τις τιμές στόχους).

Η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα παραμένουν οι κορυφαίες επιλογές της JP Morgan ενόψει τέλους του έτους.

Οι αναλυτές της JP Morgan βλέπουν θετική κατεύθυνση στις συνολικές εκτιμήσεις για το έτος, παρά το γεγονός ότι αυτή η άνοδος φαίνεται να είναι σε μεγάλο βαθμό ήδη τιμολογημένη στην αγορά. Αντίστοιχα, αναμένονται θετικές τάσεις και στα έσοδα από προμήθειες σε όλες τις τράπεζες.

Το ενδιαφέρον αναμένεται να εστιάσει κυρίως σε δύο σημεία:

– Ανακοινώσεις και στρατηγικές ενεργειών στο Bancassurance, όπως η πρόσφατη συμφωνία της Eurobank με την Eurolife και πιθανές ανακοινώσεις συνεργασιών από την Εθνική Τράπεζα, ενώ είναι πιθανό να υπάρχει και ενημέρωση για τις προόδους από την Πειραιώς στον τομέα της bancassurance.

– Προβλέψεις για καταβολές για το 2025. Η Εθνική, η Eurobank και η Alpha Bank φαίνεται να έχουν το μεγαλύτερο περιθώριο ανόδου στις προβλέψεις για καταβολές μερισμάτων, με την αναμενόμενη καταβολή να είναι κυρίως σε θετική κατεύθυνση για την Εθνική, με μικρότερη άνοδο για Eurobank και Alpha.

Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με πολλαπλασιαστή τιμής προς κέρδη (P/E) στο 7,6x και πολλαπλασιαστή αξίας προς λογιστική αξία (TBV) στο 1,1x για το 2027, με μέσο όρο απόδοσης επί του ιδίων κεφαλαίων (RoTE) στο 15,2% (15,6% εξαιρουμένης της Alpha Bank).

Η Alpha Bank παραμένει σε τροχιά ισχυρής κερδοφορίας, με την JP Morgan να εκτιμά καθαρά κέρδη 213 εκατ. ευρώ και αύξηση των καθαρών εσόδων τόκων κατά 1 % σε τριμηνιαία βάση. Η κεφαλαιακή της θέση ενισχύεται από τις εξαγορές της Astrobank και της Axia Ventures, οι οποίες αναμένεται να προσθέσουν περίπου 60 μονάδες βάσης στον δείκτη CET1, διαμορφώνοντάς τον στο 15,2 % στο τέλος του έτους.

Ενδέχεται να υπάρξει περιθώριο για αυξημένα μερίσματα, καθώς η JP Morgan εκτιμά πως η τελική καταβολή μπορεί να φτάσει το 60%.

Για τη Eurobank, προβλέπεται καθαρά κέρδη 342 εκατ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο, επίπεδο περίπου ευθυγραμμισμένο με τη συναίνεση της αγοράς. Η εξέλιξη των όγκων αναμένεται να είναι θετική, καθώς η καθαρή επέκταση πιστώσεων για το δεύτερο τρίμηνο ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ.

Η προσοχή αναμένεται να στραφεί σε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες για τη συμφωνία με την Eurolife, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες ενδέχεται να δημοσιοποιηθούν στα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου ή στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η εκτίμηση της JP Morgan για την καταβολή μερισμάτων το 2025 παραμένει στο 60%, ενώ η αγορά την εκτιμά επίσης κοντά στο 60%.

Για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, τα κέρδη του τρίτου τριμήνου αναμένονται στα 278 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της αγοράς κατά 2% λόγω χαμηλότερου φορολογικού συντελεστή. Η τράπεζα αναμένεται να συνεχίσει την ανάπτυξή της στα έσοδα από προμήθειες με ποσοστό υψηλότερο του 6% σε ετήσια βάση.

Παρά την εποχική αδυναμία για το τρίτο τρίμηνο, αναμένεται ισχυρή τάση στο τέταρτο τρίμηνο, με τα προβλέψιμα μερίσματα να ανέρχονται πιθανώς πάνω από 60%, ακόμη και κοντά στο 70%.

Η αγορά αναμένει ότι η Εθνική θα ανακοινώσει πιθανές νέες ενέργειες στο πεδίο της bancassurance, πιθανόν με συμμετοχή σε στρατηγικές συνεργασίες ή μειοψηφικές συμμετοχές.

Για την Τράπεζα Πειραιώς, η JP Morgan περιμένει ένα πιο ήπιο τρίμηνο, με καθαρά κέρδη 255 εκατ. ευρώ – περίπου 2% χαμηλότερα από τη συναίνεση – και μικρή πτώση των κεφαλαιακών δεικτών λόγω της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Η τράπεζα, ωστόσο, έχει ήδη υπερκαλύψει τον στόχο της πιστωτικής επέκτασης για το έτος (3 δισ. ευρώ), ενώ η συμβολή από τις επικείμενες τιτλοποιήσεις αναμένεται να ενισχύσει τα κεφάλαια κατά 40 μονάδες βάσης.

Οι καταβολές μερισμάτων αναμένονται να παραμείνουν κοντά στο 50% για το 2025, με τη μετοχή να αντανακλά τη θετική δυναμική σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα.