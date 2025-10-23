UBS για Alpha Bank: Σταθερή πορεία προς τους στόχους - Σύσταση «buy» με τιμή στόχο τα 4 ευρώ

Η UBS παραμένει θετική για την Alpha Bank, επαναλαμβάνοντας τη σύσταση «αγορά» με τιμή-στόχο στα 4 ευρώ/μετοχή υπογραμμίζοντας ότι η τράπεζα βρίσκεται σε σταθερή πορεία για την επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού της πλάνου έως το 2025.

Η UBS «βλέπει» σημαντικό περιθώριο ανόδου, το οποίο ενισχύεται από τη μερισματική απόδοση που πλησιάζει το 3%.

Οι αποτιμήσεις, σύμφωνα με τον οίκο, παραμένουν ελκυστικές, με δείκτη τιμής προς λογιστική αξία περίπου στη μια φορά για το 2025 και δείκτη τιμής προς κέρδη στις 8,2 φορές για το 2026 και στις 7 φορές για το 2027, στηριζόμενες σε απόδοση ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 15,5%.

Για το τρίτο τρίμηνο του έτους, ενόψει των αποτελεσμάτων στις 7 Νοεμβρίου, η UBS προβλέπει ήπια αλλά θετική εικόνα. Τα καθαρά έσοδα από τόκους εκτιμώνται στα €412 εκατομμύρια, με ώθηση από το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, ενώ η ανάπτυξη στα εταιρικά δάνεια κατά τους θερινούς μήνες ήταν πιο περιορισμένη. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες εκτιμώνται στα €117 εκατομμύρια, δείχνοντας ότι η τράπεζα κινείται σύμφωνα με τον στόχο των €450 εκατομμυρίων για το σύνολο του 2025.

Σε επίπεδο κατευθύνσεων, η UBS σημειώνει ότι ο στόχος για συνολικά έσοδα άνω των €2,2 δισ. το 2025 παραμένει αμετάβλητος. Η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει ισχυρή, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ήδη κοντά στον στόχο του 3,5%, ενώ το κόστος κινδύνου διαμορφώνεται περίπου στις 45 μονάδες βάσης για το επόμενο έτος. Παράλληλα, η τράπεζα συνεχίζει να ενισχύει οργανικά τη λογιστική της αξία, με την UBS να εκτιμά αύξηση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανά μετοχή κατά περίπου 12% σε ετήσια βάση.

Όσον αφορά τη μερισματική πολιτική, η UBS προβλέπει διανομή περίπου 50% των καθαρών κερδών για το 2025, με περιθώριο για σταδιακή αύξηση στα επόμενα έτη – στο 52% για το 2026 και στο 55% για το 2027 – υπό την προϋπόθεση διατήρησης της ισχυρής κερδοφορίας και των κεφαλαιακών δεικτών.

Στο ταμπλό, με την τιμή της μετοχής να κινείται κοντά στα €3,50, η UBS εκτιμά ότι η αγορά έχει ήδη αποτιμήσει μέρος της προόδου της τράπεζας, ωστόσο παραμένει ελκυστική επενδυτικά σε ορίζοντα δωδεκαμήνου, λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη αύξηση κερδών και τη σταθεροποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος.

Ο οίκος σημειώνει τέλος ότι οι πρόσφατες κινήσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων δεν επηρεάζουν το τρίτο τρίμηνο, αλλά θα αποτελέσουν σημαντικό οδηγό για την επόμενη φάση της επενδυτικής αφήγησης της Alpha Bank, μαζί με την πορεία των καθαρών εσόδων, των προμηθειών και τη διαχείριση κόστους και κινδύνου.