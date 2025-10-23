Alpha Bank: Στις αγορές για 500 εκατ. ευρώ με πράσινο ομόλογο
Πρόκειται για τίτλο διάρκειας 6 ετών
Βιβλίο προσφορών για την πρώτη «πράσινη» senior preffered ομολογιακή της έκδοση άνοιξε η Alpha Bank, με στόχο να αντλήσει έως και 500 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για τίτλο διάρκειας 6 ετών, που δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την παρέλευση 5 ετών.
Η έκδοση έχει αξιολογηθεί ως Baa2 από τη Moody’s, αποτελώντας με τον τρόπο αυτό το πρώτο «full investment grade» ομόλογο της τράπεζας τα τελευταία έτη.
BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (B&D), Morgan Stanley, UniCredit έχουν οριστεί Joint Lead Managers, ενώ η Crédit Agricole CIB λειτουργεί ως Green Structuring Bank.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Moody’s: Αναβάθμιση της Alpha Bank σε Baa1 – Βελτίωση φερεγγυότητας και σταθερή προοπτική
Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της Alpha Bank έχει βελτιωθεί σημαντικά
Alpha Bank: 4 στις 10 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με χρηματοδοτικά προϊόντα σταθερού επιτοκίου
H Alpha Bank είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που εισήγαγε το σταθερό επιτόκιο το…
Alpha Bank: Προμέρισμα και buyback οδηγούν τη μερισματική απόδοση στο 3,74% - Το μήνυμα Ψάλτη
Στο 9% ο ρυθμός αύξησης του EPS την τριετία 2025-2027
Γιατί Fed και ΕΚΤ ακολουθούν διαφορετικές πορείες - Ποιες είναι οι προτεραιότητές τους
Ανάλυση της Alpha Bank
Προϋποθέσεις και πολιτικές για περαιτέρω μείωση της ανεργίας - Ποιοι κλάδοι «υποφέρουν»
Ανάλυση της AlphaBank
Alpha Bank: Αγορά 2,4 εκατ. ιδίων μετοχών 8,1 εκατ. ευρώ
Η αγορά έγινε με μέση τιμή κτήσης 3,3839 ευρώ ανά μετοχή
Εντυπωσιακή μείωση στα περιστατικά απάτης στις μεταφορές πίστωσης
Μια απάτη ανά 136.000 συναλλαγές
Τράπεζα Κύπρου: Τιμή στόχος 10 ευρώ και σύσταση αγορά από την Eurobank Equities
Από την αναδιάρθρωση στην κορυφή της Ευρώπης
ΤτΕ: Ισχυρότερες οι ελληνικές τράπεζες - Βελτιώθηκε η κεφαλαιακή επάρκεια το α' εξάμηνο
Το διεθνές περιβάλλον η μεγαλύτερη πρόκληση
Πειραιώς: Επανήλθε η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές- Συγκρατημένη ανάπτυξη στην ευρωζώνη
Παρατεταμένο shutdown στις ΗΠΑ
Γ. Στουρνάρας: «Εκρηξη» επενδύσεων - Θα αυξηθούν στο 18% του ΑΕΠ
Aπέχουμε ακόμα σημαντικά από το να κλείσουμε το επενδυτικό κενό με την Ευρώπη
Στεγαστική πίστη - Με θετικούς ρυθμούς άνω του 20% οι νέες εκταμιεύσεις δανείων το 2025 στην Ελλάδα
Σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης
Πώς τοποθετούνται οι τραπεζικές μετοχές - Τα περιθώρια ανόδου
Διπλασιασμός της τιμής της Alpha Bank
Καταλύτης οι υποδομές για την παραμονή των ελληνικών νησιών στην ελίτ του παγκόσμιου τουρισμού
Μελέτη της Εθνικής Τράπεζας
Autonomous Research: Το ελληνικό τραπεζικό story έχει ωριμάσει - Περιορισμένα τα περιθώρια ανόδου
Οι τιμές στόχοι και οι συστάσεις
CrediaBank: Μνημόνιο Συνεργασίας με το Κέντρο UNESCO του ΑΠΘ
για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων
23/10/2025 13:01
Αύξηση 4,5% στο διαθέσιμο εισόδημα το 2024 - Αρνητική η αποταμίευση
23/10/2025 12:34
Alpha Bank: Στις αγορές για 500 εκατ. ευρώ με πράσινο ομόλογο
23/10/2025 12:25
Μυτιληναίος στο BBC: Οι πολιτικοί δεν ήταν ειλικρινείς για το κόστος της ενεργειακής μετάβασης
23/10/2025 11:37