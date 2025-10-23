Alpha Bank: Στις αγορές για 500 εκατ. ευρώ με πράσινο ομόλογο

Πρόκειται για τίτλο διάρκειας 6 ετών

Βιβλίο προσφορών για την πρώτη «πράσινη» senior preffered ομολογιακή της έκδοση άνοιξε η Alpha Bank, με στόχο να αντλήσει έως και 500 εκατ. ευρώ.

Η έκδοση έχει αξιολογηθεί ως Baa2 από τη Moody’s, αποτελώντας με τον τρόπο αυτό το πρώτο «full investment grade» ομόλογο της τράπεζας τα τελευταία έτη.

BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (B&D), Morgan Stanley, UniCredit έχουν οριστεί Joint Lead Managers, ενώ η Crédit Agricole CIB λειτουργεί ως Green Structuring Bank.