Alpha Bank: Στην κορυφή της λίστας με τις 100 ελληνικές εταιρείες σε θέματα διαφάνειας ESG

Στην υψηλότερη κατάταξη (Platinum) του "ESG Transparency Index", που παρουσιάζει το περιοδικό Forbes , περιλήφθηκε η Alpha Services and Holdings, μητρική του Ομίλου Alpha Bank, με κριτήριο τη διαφάνεια και την πληρότητα των δημοσιοποιήσεών της ως προς τους τρεις πυλώνες του ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση). Η κατάταξη της Alpha Bank στη συγκεκριμένη κατηγορία πιστοποιεί την έμφαση που η ίδια δίνει στη δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος των απαιτήσεων των Ενδιαφερομένων Μερών για σαφή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση.

Σκοπός της έρευνας ήταν η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης των 100 μεγαλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα (βάσει κύκλου εργασιών µε έτος αναφοράς το 2021) ως προς το επίπεδο διαφάνειας σε θέματα ESG, βάσει των εκθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης ESG και των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων που δημοσίευσαν το 2021. Σημειώνεται ότι, η εν λόγω έρευνα δεν αποτυπώνει τις επιδόσεις των εταιρειών σε θέματα ESG, αλλά τη διαφάνεια και την πληρότητα των δημοσιοποιήσεων που παρέχουν.

Η Alpha Bank δημοσιεύει σε ετήσια βάση τη Μη Χρηματοοικονομική Έκθεση, η οποία ενσωματώνεται στην ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Τράπεζα δημοσιεύει επίσης ετησίως την έκθεση αυτοαξιολόγησής της, σύμφωνα με τις Αρχές του UNEP FI, όπου παρουσιάζονται οι θετικές και αρνητικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και η πρόοδος της Τράπεζας ως προς τους στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο εφαρμογής των Αρχών. Επιπλέον, μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση του περιεχομένου των δημοσιοποιήσεων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των Ενδιαφερόμενων Μερών.

Σε αυτή την κατεύθυνση, για πρώτη χρονιά, η Alpha Services and Holdings, προέβη φέτος στην έκδοση ανεξάρτητης κλιματικής έκθεσης σύμφωνα με τις συστάσεις TCFD (Task- Force on Climate Related Financial Disclosures), στην οποία αποτυπώνεται η στρατηγική του Ομίλου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζει να διαχειριστεί τον κλιματικό κίνδυνο αλλά και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη μετάβαση σε πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η Alpha Services and Holdings δημοσιοποίησε τον ετήσιο Απολογισμό Βιωσιμότητας για το 2022, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται η επικαιροποιημένη στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου. Η έκδοση του φετινού Απολογισμού συνέπεσε, μάλιστα, με τη δέσμευση της Τράπεζας για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050, με την Alpha Bank να αποτελεί την πρώτη ελληνική τράπεζα που προσυπογράφει την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Ουδετερότητα στον τραπεζικό κλάδο (Net Zero Banking Alliance - NZBA).