ΗΠΑ: Δύο αδέρφια «έσπασαν» το Ethereum και πήραν 25 εκατ. δολάρια σε λίγα δευτερόλεπτα

Δύο άνδρες ηλικίας 24 και 28 χρονών συνελήφθησαν στη Βοστώνη και τη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, την περασμένη Τρίτη (14/5) κατηγορούμενοι για απάτη και υπεξαίρεση που φτάνει περίπου τα 25 εκατομμύρια δολάρια.

Όπως έγινε γνωστό, τα δύο αδέρφια με σπουδές μαθηματικών και πληροφορικής στο ΜΙΤ, έσπασαν για πρώτη φορά την τεχνολογία blockchain στην οποία στηρίζεται το Ethereum, κι έτσι έβγαλαν «μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα» το ποσό σε κρυπτονομίσματα.

Όπως αναφέρουν οι Αμερικανοί εισαγγελείς, τα αδέρφια ονόματι Anton Peraire-Bueno και James Peraire-Bueno χρησιμοποίησαν όσα έμαθαν στις σπουδές στο διάσημο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ ώστε να εκμεταλλευτούν «την ίδια την ακεραιότητα του blockchain του Ethereum ούτως ώστε να αποκτήσουν με δόλο» τα κεφάλαια, σε «μία πρώτη στο είδος της ηλεκτρονική απάτη και ξέπλυμα χρήματος».

