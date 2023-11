OpenAI: Οι υπάλληλοι απειλούν με παραίτηση λόγω της απομάκρυνσης του Sam Altman

Πυρά δέχεται το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI, αφού 505 από τους 700 υπαλλήλους της, απειλούν να αποχωρήσουν εάν αυτό δεν παραιτηθεί και επαναφέρει τον Sam Altman στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο συνιδρυτής και πρώην πρόεδρος Greg Brockman. Ο Altman απολύθηκε από το διοικητικό συμβούλιο την Παρασκευή.

«Η διαδικασία μέσω της οποίας απολύσανε τον Sam Altman και αφαιρέσατε τον Greg Brockman από το διοικητικό συμβούλιο έχει θέσει σε κίνδυνο όλη αυτή τη δουλειά και υπονόμευσε την αποστολή και την εταιρεία μας», αναφέρεται στην επιστολή.

Είναι αξιοσημείωτο ότι στους υπογράφοντες της επιστολής περιλαμβάνεται ο Ilya Sutskever, ο επικεφαλής επιστήμονας της εταιρείας και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για τον συντονισμό του πραξικοπήματος στην αίθουσα συνεδριάσεων κατά του Altman.

