«Σπίτι μου 2»: Έρχονται αυξήσεις στα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια

Αλλαγές και συγκεκριμένα αυξήσεις στην ηλικία των δικαιούχων και τα εισοδηματικά κριτήρια, προανήγγειλε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ενώ ήδη έχει απορροφηθεί το 62% για το «Σπίτι μου 2» αναφορικά με 20.000 στεγαστικά δάνεια.

Από τη μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδας, αυτό που φαίνεται είναι ότι η αύξηση των τιμών των ακινήτων που είναι μέσα στο Σπίτι μου 2 είναι ανάλογη με την γενική αύξηση των τιμών που πλέον είναι και χαμηλότερη όλης της αγοράς ακινήτων, σημείωσε η Υπ. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Μιχαηλίδου.

Και ο λόγος που γίνεται αυτό είναι ότι συχνά αντιμετωπίζεται ως μέτρο ενίσχυσης της ζήτησης, όχι ως μέτρο ενίσχυσης της προσφοράς και άρα πέφτουν οι τιμές. Είδαμε ότι πολλά κλειστά ακίνητα βγήκαν στην αγορά ακριβώς γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση για αυτές τις ηλικίες ακινήτων», είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε σε παρόμοια προβλήματα που εντοπίστηκαν στις αιτήσεις για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στον Έβρο με επιδότηση 10.000 ευρώ σε όποιον θέλει να πάει στους δήμους της περιοχής. «Αλλά έχουμε αυτή τη στιγμή γύρω στις 700 αιτήσεις και μπορούμε να εγκρίνουμε μόλις δύο. Τόσο καιρό έρχονται και κάνουν αιτήσεις άνθρωποι οι οποίοι πάντα έμεναν εκεί ή άνθρωποι που πάντα δούλευαν εκεί. Δεν ξέρω αν είναι ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ή αν πρόκειται για πρόθεση κανιβαλισμού των χρημάτων».

Η Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews αναφέρθηκε και στις ανακλήσεις προκαταβολής 3.000 αιτήσεων στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», λόγω παρατυπιών που εντοπίστηκαν εγκαίρως

Εκτός από τις 3.700 αιτήσεις που προεγκρίθηκαν κανονικά, έγινε ανάκληση προκαταβολής για πάνω από 3.000 αιτήσεις εκ των οποίων οι 1200 στην Ηλεία, όπου ενδεικτικά 20 άτομα διεκδίκησαν με παρατυπία την κρατική επιχορήγηση για ένα σπίτι.

«Είδαμε κάτι περίεργο, ότι το 1/3 του προγράμματος συγκεντρώνεται στην Ηλεία και λέμε τι γίνεται εκεί πέρα», είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου. «Επειδή ευτυχώς το προλάβαμε και δεν δόθηκαν δημόσια χρήματα προς το παρόν δεν καταλογίζεται αξιόποινη πράξη. Το σημαντικό είναι ότι δεδομένου ότι όλα αυτά είναι ψηφιακά στοιχεία, το σύστημα θυμάται και υπάρχει μνήμη για συγκεκριμένες αιτήσεις έτσι σχεδιάζουμε προγράμματα αλλά τα ελέγχουμε κιόλας», τόνισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» με 14.000 ευρώ απευθείας επιχορήγηση και προκαταβολή 50%, χρηματοδοτεί το 60% της ανακαίνισης και το 50% της χρηματοδότησης.

Σε μία εβδομάδα κλήρωση για τις προπληρωμένες κάρτες

Σε μια εβδομάδα λοιπόν έχουμε και μία κλήρωση έτσι ώστε 8.500 συμπολίτες μας να πάρουν από 1.000 ευρώ ο καθένας, έτσι ώστε να δείξουμε και εμείς ότι η χρήση των προπληρωμένων καρτών είναι κάτι που αποδίδει. Αν χρησιμοποιείς την κάρτα σου, παίρνεις ούτως ή άλλως έναν λαχνό για το 50% που χρησιμοποιείς, το οποίο είναι υποχρεωτικό να έχεις χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά και μετά για κάθε 5% αγορών που κάνεις με την κάρτα αυτή παίρνεις άλλον έναν λαχνό για να αυξήσεις τις πιθανότητες στην κλήρωση.

Αν δεν θέλουν να λάβουν μέρος στην κλήρωση, έχει ανοίξει η πλατφόρμα για να δηλώσουν μη συμμετοχή στην κλήρωση, διευκρίνισε η κυρία Μιχαηλίδου.