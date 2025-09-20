Παρατάσεις στα προγράμματα Εξοικονομώ - Oι νέες προθεσμίες

Το ΥΠΕΝ δίνει παρατάσεις στα προγράμματα Εξοικονομώ και άλλα για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και επιχειρήσεων.

Παρατάσεις για τα προγράμματα Εξοικονομώ και άλλα που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δίνοντας «προτεραιότητα στην ενεργειακή εξοικονόμηση και στη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, προσφέροντας τον αναγκαίο χρόνο για την ολοκλήρωση των έργων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και την ένταξη του μέγιστου αριθμού ωφελούμενων», όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας οι παρατάσεις είναι ως ακολούθως:

Εξοικονομώ 2021: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 28η Φεβρουαρίου 2026

Εξοικονομώ 2023: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Απριλίου 2026

Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Απριλίου 2026

Εξοικονομώ 2025: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 31η Μαΐου 2026

Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα: Η καταληκτική ημερομηνία εξαργύρωσης επιταγών του προγράμματος, είναι η 30η Απριλίου 2026

Ενεργειακή απόδοση επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα: Η ολοκλήρωση του έργου, παρατείνεται έως την 30η Απριλίου 2026

Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις: Η ολοκλήρωση του έργου, παρατείνεται έως την 30η Απριλίου 2026

Πρόγραμμα Φοίβος και Αθηνά: Η προθεσμία υλοποίησης των Προγραμμάτων, παρατείνεται έως την 30 η Απριλίου 2026

Ορεινά Τουριστικά Καταλύματα: Η προθεσμία υλοποίησης του Προγράμματος, παρατείνεται έως την 30η Απριλίου 2026

Προγράμματα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι»): Η καταληκτική προθεσμία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου των έργων, παρατείνεται έως την 30η Απριλίου 2026

Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επιδοτούμενων δράσεων, παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2026

Πρόγραμμα Συστήματα Αποθήκευσης στις επιχειρήσεις: Η ολοκλήρωση του έργου παραμένει στην ίδια ημερομηνία ολοκλήρωσης, την 30η Απριλίου 2026.

Και τέλος, το πρόγραμμα Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας– “Produc – E Green” λαμβάνει παράταση ολοκλήρωσης έως τις 30 Απριλίου 2026.

«Με τις παρατάσεις αυτές διασφαλίζεται η ομαλή υλοποίηση των έργων, η πλήρης αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και η μέγιστη ωφέλεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» τονίζει το ΥΠΕΝ.

Τα παραπάνω προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGeneration EU.