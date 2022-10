Ν. Δένδιας από Μάλτα: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου εχθρική ρητορική από την Τουρκία

Όπως επισήμανε ο κ. Δένδιας είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον ομόλογό του για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου, όπως τόνισε, η Ελλάδα «αντιμετωπίζει σχεδόν καθημερινά μια άνευ προηγουμένου εχθρική ρητορική από την Τουρκία, μια καθαρά απαράδεκτη ρητορική».

Υπογράμμισε δε ότι Ελλάδα και Μάλτα μοιράζονται μια κοινή ναυτική παράδοση και μια κοινή πατρίδα, τη Μεσόγειο Θάλασσα.

During his visit in #Valletta, FM @NikosDendias and the Speaker of the House of Representatives of #Malta Anġlu Farrugia discussed ???? historical relations, strengthening parliamentary coop., int’l & regional dvpts, incl. #EasternMediterranean, #Libya pic.twitter.com/IVf9RHOEFq