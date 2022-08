Φινλανδία: Σάλος με το «ξεσάλωμα» της πρωθυπουργού Σάνα Μάριν σε πάρτι (vid)

H 36χρονη Μάριν, η οποία έχει απασχολήσει αρκετές φορές με τις στιλιστικές επιλογές αλλά και τον νεανικό τρόπο ζωής διακρίνεται στο βίντεο που έχει ήδη γίνει viral να πίνει και να χορεύει με μια ομάδα φίλων της και να τραγουδάει τραγούδια του Φινλανδού ράπερ Petri Nygrd και της τραγουδίστριας της ποπ Antti Tuisku.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης την πρωθυπουργό της Φινλανδίας πλαισιώνουν στο βίντεο η καλλιτέχνης και η αδελφή της Άννα, η φωτογράφος και influencer Γιανίτα Αούτιο, η παρουσιάστρια Τίνι Βίλκστρομ, η τρομπετίστα Ιλόνα Ιλικόρπι, η παρουσιάστρια του ραδιοφώνου Καρολίνα Τουόμινεν, η στυλίστρια Βέσα Σίλβερ και η βουλεύτρια Ιλμάρι Nούρμινεν του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος της Φινλανδής πρωθυπουργού.

Αρκετοί ήταν αυτοί που υπερασπίσθηκαν την Μάριν, η οποία το 2019 έγινε η νεότερη πρωθυπουργός στον κόσμο χαρακτηρίζοντας την«cool», όμως οι περισσότεροι την επέκριναν και αρκετοί από αυτούς ξεπέρασαν τα όρια. Όπως ο παρουσιαστής αθλητικής εκπομπής Αλέξι Βαλαβουόρι που την χαρακτήρισε ως την πιο ανίκανη πρωθυπουργό που είχε ποτέ η χώρα.

This is the Prime Minister of Finland Sanna Marin. Some been saying she’s cool... maybe among other teenagers. But a responsible leader for a country in crisis? She is by far the most incompetent PM we ever had. Knows nothing. Please take your leather jacket and resign. Thanks. pic.twitter.com/tHLhdEKEa8