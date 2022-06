To πρώτο «δώρο» του Μπάιντεν στον Ερντογάν: Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τον εκσυγχρόνισμό των τουρκικών F-16

Μπορεί να μην έχει προλάβει να το μελάνι των υπογραφών στο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Τουρκίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας, για την ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ, αλλά η βοηθός υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ έσπευσε να υποστηρίξει πλήρως το αίτημα της Άγκυρας για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των τουρκικών F-16.

Κι αυτό λίγες ώρες αφού προηγουμένως ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είχε διαμηνύσει πως οι ΗΠΑ «δεν προσέφεραν τίποτα» στην Άγκυρα προκειμένου εκείνη να αλλάξει στάση, οι ειδήσεις που έρχονται από την άλλη άκρη του Ατλαντικού προμηνύουν εξελίξεις στα αμερικανο-τουρκικά.

Ερντογάν - Σύνοδος ΝΑΤΟ: Καμία αναφορά σε αποστρατικοποίηση των νησιών και ελληνοτούρκικα

Η Celeste Wallander, βοηθός υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, παρουσιάστηκε να δηλώνει δημοσίως (on the record) πως «οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πλήρως τα σχέδια εκσυγχρονισμού του στόλου των F-16 της Τουρκίας».

«Αυτά τα σχέδια είναι στα σκαριά και πρέπει να υλοποιηθούν μέσω της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων, αλλά οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τον εκσυγχρονισμό του στόλου μαχητικών της Τουρκίας, γιατί αυτό συμβάλλει στην ασφάλεια του ΝΑΤΟ… Οι ισχυρές αμυντικές δυνατότητες της Τουρκίας συμβάλλουν σε μια ισχυρή άμυνα του ΝΑΤΟ», συνέχισε η Wallander.

NEW on US policy on Turkish F16s: On the record from Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs Celeste Wallander: "The US fully supports Turkey’s modernization plans for Turkey’s F-16 fleet...