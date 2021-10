Ν. Δένδιας: Εντελώς απαράδεκτες οι τουρκικές αιτιάσεις για την αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας

«Αν η Τουρκία ενοχλείται από αυτές τις συμφωνίες, αυτό μπορεί μόνο να σημαίνει ότι διαλαμβάνει τον εαυτό της ως δύναμη επιτιθέμενου», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση με τον Ούγγρο ομόλογό του Πίτερ Σιάρτο, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα και χαρακτήρισε τις τουρκικές αιτιάσεις μετά την υπογραφή της αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας-Γαλλίας «εντελώς απαράδεκτες».

«Η συμφωνία με τη Γαλλία είναι αμιγώς αμυντική συμφωνία, δεν στρέφεται εναντίον οιουδήποτε», υπογράμμισε, ενώ ανέφερε πως «προωθεί την ευρωπαϊκή άμυνα, συμβαδίζει με τις δεσμεύσεις μας στο ΝΑΤΟ, κάτι που εξάλλου αναγνωρίστηκε και από την αμερικανική πλευρά».

«Η Ελλάδα λειτουργεί πάντα επί τη βάση των συμβατικών της υποχρεώσεων, εν αντιθέσει μάλιστα με μερικούς άλλους συμμάχους που υποσκάπτουν τη συνοχή του ΝΑΤΟ», σημείωσε.

Ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι ο επόμενος γύρος των διερευνητικών επαφών θα διεξαχθεί στην 'Αγκυρα την επόμενη εβδομάδα και πως «στις άτυπες αυτές επαφές θα εξετασθεί το ζήτημα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας».

«Παρά τις τουρκικές προκλήσεις, η Ελλάδα, όπως πάντα, προσέρχεται στις συνομιλίες με διάθεση εποικοδομητική», τόνισε και πρόσθεσε: «Θα ήθελα να είμαι ειλικρινής απέναντί σας, η χώρα μας δεν έχει αυξημένες ελπίδες. Αλλά, ποιος ξέρει, η πραγματικότητα μπορεί να μας διαψεύσει ευχάριστα».

Στη συνάντηση με τον Ούγγρο ομόλογό του συζητήθηκε το μεταναστευτικό/προσφυγικό, «ιδιαίτερα υπό το κράτος των πολύ ανησυχητικών εξελίξεων στο Αφγανιστάν».

«Η Ελλάδα δεν θα αποδεχτεί καμία προσπάθεια εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού», ανέφερε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών και κάλεσε εκ νέου την Τουρκία να σεβαστεί τις υποχρεώσεις, την Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας.

«Η ΕΕ πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για να προστατευθούν τα εξωτερικά της σύνορα», σημείωσε και ευχαρίστησε την Ουγγαρία για τη συμμετοχή της στη δύναμη της Frontex που έχει αναπτυχθεί στα ελληνικά σύνορα, τα οποία, όπως τόνισε, είναι ευρωπαϊκά σύνορα.

Συζητήθηκε ακόμη η ενταξιακή προοπτική Δυτικών Βαλκανίων, με τον κ. Δένδια να υπογραμμίζει ότι αποτελεί «κορυφαία προτεραιότητα για την ελληνική δημοκρατία, γιατί πιστεύουμε ότι με αυτό τον τρόπο θα εμπεδωθεί η σταθερότητα και η ασφάλεια στην περιοχή και δεν θα επιτραπεί να παρεισφρήσουν αποσταθεροποιητικά στοιχεία ή ακραίες ιδεολογίες που προωθούν τρίτες χώρες με άλλους, μη ευρωπαϊκούς σκοπούς».

Συζητήθηκε ακόμη η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών και μνημείων σε περιοχές στην ευρύτερη Μέση Ανατολή που βρίσκονται υπό διαρκή απειλή.

Ο κ. Δένδιας έθεσε ακόμη το θέμα προστασίας μνημείων όπως η Αγία Σοφία και η Μονή της Χώρας, που, όπως ανέφερε, «απειλούνται όχι από τη φύση, αλλά από μονομερείς ενέργειες που καταπατούν θεμελιώδεις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Τουρκία απέναντι στην UNESCO και όχι μόνο».

Αναφορικά με τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Ουγγαρίας, ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στη συνεργασία στην οικονομία, το εμπόριο και τις επενδύσεις και επεσήμανε πως υπάρχει μια σημαντική αυξητική τάση στο διμερές εμπόριο, παρά την πανδημία. Σημείωσε πως υπάρχουν πολύ μεγάλες προοπτικές στον τομέα των επενδύσεων και χαιρέτισε την οργάνωση του ελληνο-ουγγρικού επιχειρηματικού φόρουμ, καθώς και το γεγονός ότι τον ομόλογό του συνόδευσαν επιχειρηματίες από την Ουγγαρία.

«Είναι πολύ σημαντικό να συνδέσουμε την εξωτερική πολιτική με τη σύσφιξη των οικονομικών σχέσεων», ανέφερε.

Ο κ. Δένδιας ευχαρίστησε ακόμη την Ουγγαρία για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα της Ελλάδας για αποστολή βοήθειας για την αντιμετώπιση των μεγάλων πυρκαγιών του καλοκαιριού, καθώς και για την υποστήριξη της υποψηφιότητας της Ελλάδας για μια θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας την περίοδο 2025-2026.

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας στον τομέα της διπλωματικής εκπαίδευσης μεταξύ Υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας-Ουγγαρίας με τον ομόλογό μου P. Szijjarto - I signed with #Hungary P. #Szijjarto MoU on cooperation in the field of diplomatic training between @GreeceMFA & #Hungary MFA. pic.twitter.com/cbMkmAGE1O