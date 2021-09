Το Παρασκήνιο με τον σάλο για την παρουσία Ελπιδοφόρου στη «φιέστα» Ερντογάν

Αιφνιδιασμό, δυσφορία και αντιδράσεις σε Λευκωσία και Αθήνα έχει προκαλέσει η παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου στη φιέστα του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, όπου εγκαινίασε το 36 ορόφων μεγαλοπρεπές "Τουρκικό Σπίτι" με τη συμμετοχή και του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ.

Και αυτή ακριβώς η φωτογραφία του ελληνορθόδοξου ιεράρχη με τον Ερντογάν και τον Τατάρ μπροστά στην κορδέλα των εγκαινίων, ήταν η θρυαλλίδα:

Αντιδράσεις και ερωτηματικά για τον Ελπιδοφόρο - «Ευλόγησε» το «τουρκικό σπίτι» του Ερντογάν

Το παρασκήνιο

Οπως προκύπτει από τις πληροφορίες, αυτό που εξηγεί την απόφαση του Ελπιδοφόρου, είναι οι φιλοδοξίες του να γίνει κάποια στιγμή Πατριάρχης και η ανάγκη έτσι να διατηρεί δίαυλους επικοινωνίας με την τουρκική πλευρά. Αλλωστε φαίνεται ότι η απόφασή του να παραστεί στα εγκαίνια του Τουρκικού Σπιτικού ήταν σε γνώση του Πατριαρχείου.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο και για έντονες διαμαρτυρίες που έχουν να κάνουν με την διαδοχή του Αρχιεπισκόπου Δημητρίου στις ΗΠΑ από τον Ελπιδοφόρο. Ότι δηλαδή υπήρξαν πολύ μεγάλες αντιδράσεις, κυρίως από υποστηρικτές του απελθόντος Αρχιεπισκόπου, δυσανάλογες με το μέγεθος της υπόθεσης, για τις οποίες υποστηρίζουν (ίσως προκατειλημμένα) ότι πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου, που είναι κυπριακής καταγωγής. Επιπλέον, φαίνεται πως δεν ήταν σε γνώση του Ελπιδοφόρου ότι στα εγκαίνια θα παραστεί και ο πρόεδρος του ψευδοκράτους Τατάρ. Και έτσι φθάσαμε σε μια κρίση των σχέσεων της Αρχιεπισκοπής, με τη Λευκωσία και την Αθήνα... ενώ και οι ομογενείς δεν έχουν δει με καθόλου καλό μάτι την απόφαση του επικεφαλής της Αρχεπισκοπής βορείου και νοτίου Αμερικής.

Δεν είχε ενημερώσει για την παρουσία του - Δυσφορία από Ελλάδα, αντιδράσεις από Κύπρο

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Ελπιδοφόρος δεν είχε ενημερώσει για την πρόθεσή του να δώσει το "παρών" σε μια εκδήλωση, η οποία, εκτός των άλλων συμβολισμών, εμπεριείχε -σύμφωνα με τους επικριτές του- και τη νομιμοποίηση της συμμετοχής του επικεφαλής των κατοχικών δυνάμεων στην Κύπρο.

Ως ένδειξη δυσαρέσκειας, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ματαίωσε τη συνάντηση που επρόκειτο να έχει με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, επικαλούμενος "βεβαρυμένο πρόγραμμα".

Δυσφορία επικρατεί και στην ελληνική πλευρά, με το Μέγαρο Μαξίμου να ανακοινώνει ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον κ. Ελπιδοφόρο στο Ground Zero την Παρασκευή. Εκεί ο Αρχιεπίσκοπος θα τον ξεναγήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για μια "σολομώντεια λύση" που απέχει από την κυπριακή "σκληρή γραμμή", με δεδομένο ότι παραδοσιακά ο πρωθυπουργός όταν επισκέπτεται τις ΗΠΑ έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον ελληνορθόδοξο ιεράρχη. Στόχος της Ελλάδας είναι να μην τροφοδοτηθεί περαιτέρω η κρίση που έχει ξεσπάσει.

Σημειώνεται ότι φωτογραφίες από το εγκαίνια, που έγιναν με την παρουσία του ελληνορθόδοξου ιεράρχη, δημοσίευσε η τουρκική προεδρία:

Τι απαντά ο Ελπιδοφόρος: "Αν ήξερα ότι θα ήταν ο Τατάρ, δεν θα πήγαινα"

Κύκλοι της Αρχιεπισκοπής Αμερικής επισημαίνουν στο TheTOC.gr ότι ο κ. Ελπιδοφόρος -ο οποίος θεωρείται ένα από τα φαβορί στη διαδοχή στον θρόνου του Οικουμενικού Πατριάρχη, όταν αυτή γίνει- συνομιλεί και θα συνομιλεί πάντα με αξιωματούχους της Τουρκίας, στο πλαίσιο της στήριξης των θέσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Οικουμενικής Ορθοδοξίας. Εικάζεται λοιπόν ότι οι φιλοδοξίες του Ελπιδοφόρου να γίνει κάποια στιγμή Πατριάρχης έπαιξαν ρόλο στην απόφασή του να παραστεί στην εκδήλωση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας.

Από το περιβάλλον του κ. Ελπιδοφόρου τονίζεται ακόμα ότι βρίσκεται σε "ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το Φανάρι" και ενεργεί "σύμφωνα με τις εντολές του Οικουμενικού Πατριάρχη" υποστηρίζοντας τον θεσμικό ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το άνοιγμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και την προστασία των θρησκευτικών ελευθεριών. Το tweet του μετά την εκδήλωση ήταν σε αυτή τη γραμμή:

I congratulated Pres. Erdogan on the opening of the Turkevi Center, together with UN SG Guterres. As always I insist on the importance of the Ecumenical Patriarchate, the re-opening of the Halki Theological School, and supporting the rights of religious minorities of Turkey.