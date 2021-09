Αντιδράσεις και ερωτηματικά για τον Ελπιδοφόρο - «Ευλόγησε» το «τουρκικό σπίτι» του Ερντογάν

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ο οποίος παραβρέθηκε στα εγκαίνια του «Τουρκικού Κέντρου» στην Νέα Yόρκη και με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά «ευλόγησε» και τον ισλαμιστή πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν.



Στο διαδίκτυο κυκλοφόρησε μάλιστα και φωτογραφία από την Τουρκική Προεδρία, όπου ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος είναι στο ίδιο πλάνο με τον κατοχικό ηγέτη Ερσίν Τατάρ και άλλους “επίσημους” κατά το κόψιμο της κορδέλας.

Αίσθηση προκαλεί, δε, ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος φέρεται να απέρριψε τις εκκλήσεις της ελληνικής κυβέρνησης για να μην πάει στα εγκαίνια του Τουρκικού Κέντρου, που έγιναν στο Μανχάταν από τον Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με το hellasjournal.com, που ανέδειξε το θέμα.

Πάντως, ο Ελπιδοφόρος έκανε μία ανάρτηση στο twitter με την οποία συγχαίρει τον Τούρκο πρόεδρο, σημειώνει πως στα εγκαίνια βρισκόταν και ο Αντόνιο Γκουτέρες και στέλνει μήνυμα προς την Τουρκία για την θρησκευτική ελευθερία των μειονοτήτων στην Τουρκία αλλά και για το αίτημα επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. «Όπως πάντα επιμένω στην σημαντικότητα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στην επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και στην στήριξη των δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων στην Τουρκία», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.

I congratulated Pres. Erdogan on the opening of the Turkevi Center, together with UN SG Guterres. As always I insist on the importance of the Ecumenical Patriarchate, the re-opening of the Halki Theological School, and supporting the rights of religious minorities of Turkey.