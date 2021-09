Ειδική εκδήλωση «Τα Δυτικά Βαλκάνια συμμετέχουν στο διάλογο για το Μέλλον της Ευρώπης», στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης (Bελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, Θεσσαλονίκη, 15.9.2021)

Την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 16.00 θα διεξαχθεί ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης με τίτλο «Τα Δυτικά Βαλκάνια συμμετέχουν στο διάλογο για το Μέλλον της Ευρώπης (The Western Balkans join the dialogue on the future of Europe)» υπό τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για Ευρωπαϊκά Θέματα, κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην αίθουσα «Oλυμπιάς» (αίθουσα 6) του Βελλιδείου Συνεδριακού Κέντρου και θα έχει τη μορφή κλειστής συνάντησης.

Μετά το τέλος των εργασιών, θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον Τύπο (ώρα 18.00), στην αγγλική γλώσσα. Δεν προβλέπονται ερωτήσεις.

Στην εκδήλωση, κατόπιν προσκλήσεως του Αναπληρωτή Υπουργού, θα συμμετάσχουν: ο κ. Nikola Dimitrov, ο κ. Miroslav Gacevic, ο Đorđe Radulović, η κα. Olta Xhaçka, ο κ. Bakir Sadović και η κα. Donica Gërvalla-Schwarz. Θα συμμετάσχουν επίσης ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Σλοβενίας, προεδρεύουσας χώρας της ΕΕ, κ. Gašper Dovžan, ενώ βιντεοσκοπημένο μήνυμα θα απευθύνει ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης, κ. Olivér Várhelyi.