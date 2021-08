Συνάντηση Δένδια-Μενέντεζ: Οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ στο επίκεντρο

Τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ (Robert Menendez) υποδέχτηκε ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Νίκος Δένδιας, στο υπουργείο Εξωτερικών.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, καθώς και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και το Αφγανιστάν, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

I cordially welcomed US #SFRC Chairman @SenatorMenendez, a long-standing friend of #Greece, @GreeceMFA. Timely discussion on strategic ???? relations, as well as on developments in #EasternMediterranean, #MiddleEast and #Afghanistan. pic.twitter.com/3mfsIR4dE0