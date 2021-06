Κυριάκος Μητσοτάκης: Έστειλε συγχαρητήρια στον νέο πρωθυπουργό του Ισραήλ, Ναφτάλι Μπένετ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχάρη με μήνυμα μου στο twitter, τον νέο πρωθυπουργό του Ισραήλ, Ναφτάλι Μπένετ.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη και τον κυβερνητικό εταίρο -και πρώην ΥΠΕΞ στην κυβέρνηση Νετανιάχου- Γιαΐρ Λαπίντ, ο οποίος, αναμένεται να διαδεχθεί στην πρωθυπουργία τον κ. Λαπίντ, τον Αύγουστο του 2023, όπως προβλέπεται από την συμφωνία που έχουν κάνει τα δύο μεγαλύτερα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού.

«Συγχαρητήρια, στον πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ και τον αναπληρωτή πρωθυπουργό, Γιαΐρ Λαπίντ, για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στο Ισραήλ. Ελλάδα και Ισραήλ έχουν ήδη πετύχει πολλά μαζί. Θα συνεχίσουμε τις κοινές προσπάθειές μας με στόχο να φτάσουμε ακόμα πιο ψηλά», .

Δείτε την ανάρτηση του πρωθυπουργού:

Congratulations to Prime Minister @naftalibennett and Alternate Prime Minister @yairlapid on forming a new government in Israel. Greece and Israel have already accomplished much together; we will continue our joint efforts with the aim to reach even greater heights.