Στο απόγειο του ο όμιλος του Σωκράτη Κόκκαλη. Τα ποσοστά του σε κάθε εταιρία και οι αποτιμήσεις

Θεαματική η αντίδραση των ΚΛΜ/Intracom Properties και Intracom Holdings στην χθεσινή συνεδρίαση. Με άνοδο 10,89% στα 1,375 και με 5,36% στα 2,85 ευρώ αντίστοιχα, αμφότερα τα χαρτιά με αυξημένες συναλλαγές. Κίνηση έκπληξη για την κοινότητα αλλά όχι για όσους παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τον σχηματισμό του ευρύτερου βραχίονα του ομίλου σε ΑΕΕΑΠ, με την αποτίμηση των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων να χρήζουν εύλογης αποτίμησης. Αυτή είναι η μία παράμετρος και αφορά στον όμιλο Κόκκαλη, όπως μετασχηματίζεται-και μέσω χρηματιστηρίου.

Η άλλη είναι πιο συνήθης και αφορά στην σχέση θυγατρικής-μητρικής, δλδ την τιμή κόστους που μπορεί να έχει για την πρώτη στο χαρτοφυλάκιο της η δεύτερη. Και στην περίπτωση μας εδώ είναι η "λεπτομέρεια", η Intracom είναι Συμμετοχών με κόστη κτήσης τα 0,58 για την Intralot και τα 0,97 για την Intracom Properties/ΚΛΜ. Είθισται, προς το τέλος μίας χρήσης η ενίσχυση της αποτίμησης μία θυγατρικής να μεγεθύνει την "εσωτερική αξία" της μητρικής. Παλαιόθεν γνωστή η "λεπτομέρεια"-από την εποχή του κάγκελου της Σοφοκλέους- προς τις εορτές να "ωραιοποιείται" η αποτίμηση εισφερόμενων συμμετοχών, θυγατρικών επ' ωφελεία των μητρικών.

Πολύ δε ευκολότερα όταν το πραγματικό free float διευκολύνει την σχετική διαδικασία. Με την υπόθεση πως, ο Σωκράτης Κόκκαλης σχεδιάζει να αφήσει για παρακαταθήκη μία ΑΕΕΑΠ- και τυπικά- θα πρέπει η ελεύθερη διασπορά να διευρυνθεί στο 25% του μ.κ. Σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποτίμηση, τόσο σε καλύτερη τιμή το προς διανομή (στο ευρύ επενδυτικό κοινό) ποσοστό. Αλλωστε, κοινός τόπος πως εξ' αρχής ο σχεδιασμός προέβλεπε την δημιουργία μίας ΑΕΕΑΠ "ώριμης απόδοσης" και ελάχιστα "εντάσεως κεφαλαίου".

Τι σημαίνει αυτό;, μα ότι στο portfolio η πλειονότητα των assets αποφέρει άμεσα συγκεκριμένο έσοδο (μίσθωμα) και όχι ακίνητα που χρειάζονται κεφάλαια για ανακατασκευή, ανακαίνιση κ.λ.π. Σταθερό μίσθωμα, με ελάχιστα κόστη (συντήρησης), με "δεμένα" συμβόλαια (λ.χ. Inditex) και απόδοση- σχεδόν για το σύνολο- μεγαλύτερη του 10%, δλδ αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το ερώτημα για την κοινότητα είναι εάν σε ένα τέτοιο ευρύ portfolio θα "χωρούσε" η συμμετοχή που έχει στο μ.κ της εισηγμένης Κέκρωψ όπως και σε μη εισηγμένων για παράδειγμα στο project Voria- από κοινού με την πλευρά Λασκαρίδη.

Πλέον το...οξύμωρο, η Intralot αποτιμάται στα 581,7 εκατ. η δε Intracom Holdings στα 238,2 εκατ. Οπως εμφανίζεται (intralot.com) η μετοχική σύνθεση της πρώτης απαρτίζεται από: CQ Lottery LLC* 26,861%ALPHACHOICE SERVICES LΙΜΙTΕD** 19,931%ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 7,135% *: Η “CQ Lottery LLC” είναι εταιρεία ελεγχόμενη από την “The Queen Casino & Entertainment Inc.”, η οποία είναι εταιρεία που ελέγχεται από την “SG CQ Gaming LLC”, η οποία είναι εταιρεία που ελέγχεται από την “Standard General GP LLC», η οποία με την σειρά της είναι ελεγχόμενη από την “Acme Amalgamated Holdings, LLC”, η οποία τελικά είναι ελεγχόμενη από τον κ. Soohyung Kim.

**: Ο κος Σωκράτης Π. Κόκκαλης κατέχει άμεσα 0,0003% και έμμεσα 20,502% μέσω των διαδοχικά ελεγχόμενων εταιρειών:- Η «Κ-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. “K-SYSTEMS”), μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι ο κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, κατέχει έμμεσα 20,502%,- Η «ALPHACHOICE SERVICES LIMITED», εταιρεία ελεγχόμενη από την «Κ-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. “K-SYSTEMS”), κατέχει 19,931% και - Η «CLEARDROP HOLDINGS LIMITED», εταιρεία ελεγχόμενη από την «Κ-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. “K-SYSTEMS”), κατέχει 0,571%.

