Ο αποκλεισμός των ΜΜΕ από το Λονδίνο, το βραβείο στον ΟΔΔΗΧ και τα deals για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Τα εύσημα και ΔΗΜΟΣΙΩΣ

Το βραβείο του "Best Sovereign Risk Manager of the Year" απένειμε στον ΟΔΔΗΧ το εξειδικευμένο στη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων, διεθνές ηλεκτρονικό περιοδικό Risk.net, στις 28 Νοεμβρίου 2023.Το βραβείο απονεμήθηκε για την επιτυχημένη και προνοητική διαχειριστική πολιτική που εφήρμοσε ο Οργανισμός με στόχο την αντιστάθμιση κυρίως του επιτοκιακού κινδύνου σε ένα περιβάλλον έντονα αυξητικών επιτοκίων παγκοσμίως.

Συγκεκριμένα, αναγνωρίστηκε ότι με τη στρατηγική αυτή ο ΟΔΔΗΧ διασφάλισε σταθερότητα, προβλεψιμότητα και σχετικά χαμηλές καταβολές τόκων ετησίως για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη στιγμή που λοιπές χώρες αντιμετωπίζουν δημοσιονομικούς κινδύνους εξαιτίας των ανοδικών επιτοκίων.Το εν λόγω βραβείο έχει δοθεί ξανά στον ΟΔΔΗΧ το 2018, ενώ για την επιλογή του εκάστοτε νικητή ακολουθούνται εξαιρετικά αυστηρές διαδικασίες, ελέγχου ανάμεσα σε μεγάλο αριθμό υποψηφίων, υπό συνθήκες έντονου διεθνούς ανταγωνισμού. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Συγχαίρω τον γενικό διευθυντή του ΟΔΔΗΧ, Δημήτρη Τσάκωνα, την διοίκηση και τα στελέχη του Οργανισμού για αυτήν τη διεθνή διάκριση που αντικατοπτρίζει την υψηλού επιπέδου δουλειά που γίνεται στον τομέα της διαχείρισης του Δημοσίου χρέους.

Σε μια περίοδο που το διεθνές περιβάλλον των επιτοκίων δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για όλες τις χώρες του κόσμου, οι επιδόσεις του ΟΔΔΗΧ έχουν άμεσα, θετικά αποτελέσματα στην ελάφρυνση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους το οποίο επωμίζονται οι φορολογούμενοι. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει τη στρατηγική που οδηγεί στην ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, απελευθερώνοντας πόρους για την κοινωνική πολιτική και την ανάπτυξη».

Τον Δημήτρη Τσάκωνα είχα την τύχη να τον γνωρίσω το όχι και τόσο μακρινό αλλά τόσο πολύ πιο δύσκολο 2017, Νοέμβριος ήταν όταν με τον Στέλιο Παπαδόπουλο- επικεφαλής τότε του ΟΔΔΗΧ- είχαν "τεχνουργήσει" σε μία από τις πλέον σύνθετες αναδιαρθρώσεις κρατικού χρέους διεθνώς. Κατά τους ξένους αποτέλεσε την στέρεη βάση, στην οποία στηρίχθηκε ο μετέπειτα “ενάρετος δρόμος” της ελληνικής πλευράς με τις πανίσχυρες αγορές. Σε μία περίοδο-τότε- που η αξιοπιστία της χώρας ήταν στο ναδίρ, οι αποδόσεις ομολόγων και κόστη χρήματος στο ζενίθ το δίδυμο Στέλιου Παπαδόπουλου-Δημήτρη Τσάκωνα είχε πετύχει να βελτιώσει το προφίλ του ελληνικού χρέους.

Τότε 20 ομόλογα-ονομαστικής αξίας 29,7 δισ. € με λήξεις από το 2023 έως το 2042 είχαν αντικατασταθεί με 5 νέα, διάρκειας 5, 10, 15 και 25 ετών. Για την ιστορία (και της απόδοσης των του…Καίσαρος…) ο-τότε-πρόεδρος του ΟΔΔΗΧ, Στέλιος Παπαδόπουλος σχεδίαζε αυτή τη μετατροπή από το 2013 την εποχή που ΥπΕΘΟ ήταν ο Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος στη συνέχεια (ως Διοικητής της ΤτΕ) συνέχισε να υποστηρίζει το όλο εγχείρημα. Ο Στέλιος Παπαδόπουλος ανέλαβε καθήκοντα στην JPMC για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα (το 2018) ο Δημήτρης Τσάκωνας παρέμεινε στην Ομήρου και ευτυχώς. Και ευτυχώς που επί θητείας Χρήστου Σταϊκούρα, στο ΥΠΕΘΟ, του απέδωσαν την θέση του Γενικού Διευθυντή του ΟΔΔΗΧ (μέχρι τότε λογιζόταν Δ.Υ των...3 και 60...).Εξαιρετικός ως άνθρωπος, ως επιστήμων και βαθύς γνώστης του "μηχανισμού". Ευτυχώς...



Ποιος δεν θέλει (ή σνομπάρει ) τον Τύπο

Δίχως την παρουσία του Τύπου, χωρίς την παραμικρή πρόσβαση ενημέρωσης-έστω στα στοιχειώδη- καν για τους διαπιστευμένους συντάκτες το Greek Investment Conference. Κατά γενική εκτίμηση το πληρέστερο Road Show- εδώ και χρόνια- αλλά και δεύτερο σερί με αποκλεισμό για τον Τύπο, χωρίς να έχει δοθεί η παραμικρή εξήγηση από τους ιθύνοντες. Το 2022 διοργανώθηκε, για πρώτη φορά από την Morgan Stanley ξεκινώντας από την αρχή- ως 1ο- την αρίθμηση αντικαθιστώντας την προηγούμενη σειρά. Χωρίς την συμμετοχή των χρηματιστών, όπως και φέτος που ναι μεν επελέγησαν οι ΑΧΕΠΕΥ των 4 συστημικών αλλά αποκλείστηκαν όλες οι ιδιωτικές.

Και μιλάμε για ονόματα και ισχυρά και με επιτυχημένες συμφωνίες στο investment κομμάτι της αγοράς. Εύλογο το ερώτημα, αυτός ο αποκλεισμός- εν προκειμένω του Τύπου- γίνεται με πρωτοβουλία του Μαξίμου; δεν το νομίζω. Επειδή έτσι κρίνει η διοίκηση της ΕΧΑΕ; δεν θέλω να το πιστέψω. Θέτουν τέτοιο ζήτημα οι επιχειρηματίες, οι τραπεζίτες, οι βασικοί μέτοχοι όσοι συμμετέχουν; ούτε μία στο εκατομμύριο. Τότε, τι στο καλό...και δεν δίνεται καν η δυνατότητα έστω για διαδικτυακή παρακολούθηση, παρέμβαση. Γιατί εάν είναι ιδιοκτησία συγκεκριμένου φορέα ή απλό...βίτσιο ενός ανδρός, καλό είναι να το γνωρίζουμε και εμείς και η επενδυτική κοινότητα.

Διευρύνουν το αντικείμενο τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, έρχονται νέα deals

Μια σημαντική επιχειρηματική είδηση αναμένεται από τα Ναυπηγεία Ελευσίνας που θα αφορά συναρμολόγηση, κατασκευή και επισκευές σε πλοία που δεν θα αφορούν το πολεμικό Ναυτικό. Η σημασία της αναβάθμισης των Ναυπηγείων Ελευσίνας είναι μεγάλη και τα επόμενα χρόνια θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο και στην κατασκευή πλωτών αιολικών, συμβάλλοντας στο να καθιερωθεί η Ελλάδα στην νέα αυτή ανερχόμενη αγορά.



