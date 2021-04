Βραβείο του WTCC στην Ελλάδα για το ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού

Κορυφαία διεθνή διάκριση, με ιδιαίτερη σημασία για την ανάδειξη της Ελλάδας ως παγκόσμιο παράδειγμα ασφαλούς ανοίγματος του τουρισμού, απένειμε στην Ελλάδα το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού (WTCC). Το βραβείο «Global Champion Award for COVID-19 Crisis Management» παρέλαβε ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, σε ειδική εκδήλωση, στο πλαίσιο των εργασιών του ετήσιου οικουμενικού συνεδρίου του WTCC, το οποίο φέτος διοργανώνεται στο Κανκούν του Μεξικού.

Σχολιάζοντας τη βράβευση της Ελλάδας από το WTCC, ο κ. Θεοχάρης επισήμανε τα εξής: «Νιώθω μεγάλη τιμή γι' αυτή την εξαιρετική -και εξαιρετικά ουσιαστική- διάκριση για την Ελλάδα. Ευχαριστώ θερμά το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού διότι μου προσφέρει την ευκαιρία, υπό την ιδιότητά μου ως Υπουργού Τουρισμού, να δεχτώ αυτό το βραβείο εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης, εκ μέρους ολόκληρης της πατρίδας μου. Με το ‘Global Champion Award for COVID-19 Crisis Management’ βραβεύεται ολόκληρος ο ελληνικός τουριστικός κλάδος. Το WTCC αναγνωρίζει την προσπάθεια -την υπερπροσπάθεια καλύτερα- με την οποίαν οι εργαζόμενοι, οι επιχειρηματίες και όλοι όσοι εμπλέκονται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών συνέβαλαν σε μια άνευ προηγουμένου επιτυχία για την Ελλάδα. Πετύχαμε όλοι μαζί να διατηρήσουμε ζωντανό το εθνικό τουριστικό προϊόν κατά τη διάρκεια μιας πρωτοφανώς δύσκολης περιόδου. Και ταυτόχρονα πετύχαμε να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η υγειονομική ασφάλεια μπορεί να επιτευχθεί. Και η ασφάλεια μπορεί με τη σειρά της να καταστήσει εφικτά τα ταξίδια, ακόμη και υπό συνθήκες πολιορκίας από την πανδημία. Παραλαμβάνοντας το σπουδαίο αυτό βραβείο, εκπροσωπώντας τη χώρα μου, νιώθω πιο κοντά από ποτέ σε κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα που εργάζεται στην εθνική τουριστική βιομηχανία, σε κάθε συμπολίτη μου που μοχθεί καθημερινά ώστε η Ελλάδα να δικαιώνει κατά τον καλύτερο τρόπο τις προσδοκίες όλων όσοι την επισκέπτονται ή σκοπεύουν να την επισκεφτούν από κάθε γωνιά της γης. Το ‘Global Champion Award for COVID-19 Crisis Management’ αποτελεί πιστοποίηση ότι η Ελλάδα είναι κορυφαίος τουριστικός προορισμός, με υποδειγματική εφαρμογή υγειονομικών πρωτοκόλλων, με πρωτότυπες και καινοτόμες λύσεις, με απαράμιλλο επίπεδο φροντίδας για κάθε ταξιδιώτη, για κάθε οικογένεια ή συντροφιά τουριστών. Με τη σημερινή βράβευση επισφραγίζεται ότι το 'brand name Ελλάδα' δεν έχει αναδειχθεί τυχαία σε συνώνυμο της ασφάλειας και των ξέγνοιαστων διακοπών».