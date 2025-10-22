Πανούσης (doValue): Τι χρειάζεται για να πέσουν 10.000 ακίνητα άμεσα στην αγορά

Yπάρχει αρκετό ενδιαφέρον από επενδυτές τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού για επένδυση σε ακίνητα

Οι servicers διαχειρίζονται 11.000 ανακτημένα ακίνητα από τα οποία το 60% -δηλαδή περίπου 7000 χιλιάδες- είναι οικιστικά. Από αυτά, θα βγουν στην αγορά 2000 ακίνητα.

Aυτά δήλωσε ο CEO της doValue κ. Τάσος Πανούσης στο συνέδριο της Prodexpo σε ότι αφορά την προσπάθεια των servicers να ρίξουν ακίνητα στην αγορά.

Να καταρίψουμε είπε και ένα μύθο. “Οι servicers κρατάνε ακίνητα” και δεν τα προωθούν στην αγορά.

Yπάρχει αρκετό ενδιαφέρον από επενδυτές τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού για επένδυση σε ακίνητα ειδικά μικρά διαμερίσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φοιτητές, νέα ζευγάρια και Airbnb. Επίσης παρόλο που η αγορά στην Ελλάδα έχει ανέβει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, οι τιμές είναι ακόμη χαμηλές ανά τμ σε σχέση με τις τιμές που βλέπουμε στις χώρες της Ευρώπης και άρα δημιουργεί ένα επενδυτικό προορισμό.

Σε αυτό βοηθάει και η αυξημένη ζήτηση που παρατηρείται στην Ελλάδα για ακίνητα. Πολλοί είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν από πλειστηριασμούς και γενικότερα συμμετέχουν σε αυτές τις δημοπρασίες σημείωσε ο κ. Πανούσης ενώ οι επενδυτές αντιμετωπίζουν και οι επενδυτές τα ίδια προβλήματα για την ωρίμανση των ακινήτων που αντιμετωπίζουν και οι servicers

Η δευτερογενής αγορά όπως σημείωσε είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο αλλά βλέπω να γίνονται δειλά βήματα μέσα στο 2026.

Η doValue διαχειρίζεται ένα απόθεμα 1700 ακινήτων εκ των οποίων τα 1300 είναι οικιστικά. Από αυτά περίπου 200 είναι έτοιμα να βγουν στην αγορά ανέφερε ο κ. Πανούσης «Έχουμε στο χαρτοφυλάκιο μας όλους τους τύπους ακινήτων αλλά κυρίως οικιστικά και μικρά επαγγελματικά» σημείωσε.

Εμείς σαν doValue διερευνούμε την δυνατότητα να προχωρήσουμε σε μια μικρή πώληση το 2026.

Απαριθμώντας τα προβλήματα ο κ. Πανούσης αναφέρθηκε στo πρόβλημα της Δικαιοσύνης με το υψηλό ποσοστό ανακοπών κατά των πλειστηριασμών. Ενδεικτικά η εκδίκαση ανακοπών λαμβάνει δικασίμους μέχρι το 2033). Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να πωληθούν τα ακίνητα αυτά.

Παράλληλα απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα ωρίμανσης, διόρθωση τεχνικών και νομικών αυθαιρεσιών ακινήτου που χρειάζεται διάστημα μεγαλύτερο των 18 μηνών. Ζητάμε είπε για το θέμα των ανακοπών να υπάρξει πρόβλεψη ότι η απόφαση δικαστηρίου θα εκδίδεται το πολύ σε ένα έτος από την ανακοπή και να επιταχυνθεί η δημιουργία πλατφόρμας στο υπουργείο Δικαιοσύνης επίσπευσης των αποφάσεων επί των ανακοπών.

Η τεχνική ωρίμανση των ακινήτων να μπορεί να γίνεται από τον νέο ιδιοκτήτη, ενώ στο μεσοδιάστημα ο ίδιος θα μπορεί να μένει μέσα στο σπίτι.

Είναι σημαντικό να επιταχυνθούν οι διαδικασίες σε υπηρεσίες όπως το Κτηματολόγιο, οι Επιτροπές του Δημοσίου οι Πολεοδομίες. Αν τα παραπάνω υλοποιηθούν θα μπορούσαν να διοχετευθούν περίπου 10.000 ακίνητα άμεσα στην αγορά.