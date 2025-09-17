ΕΚΤ: Σημάδια αποκλιμάκωσης στις αυξήσεις μισθών το 2026

Ο δείκτης παρακολούθησης μισθών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECB wage tracker) δίνει τα πρώτα σήματα ότι οι πιέσεις στις συλλογικές συμβάσεις θα είναι χαμηλότερες και πιο σταθερές στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Τα στοιχεία, που ενημερώθηκαν με βάση τις συμφωνίες έως τον Αύγουστο του 2025, παραπέμπουν σε σταδιακή αποκλιμάκωση του ρυθμού αύξησης των μισθών.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, ο γενικός δείκτης για το πρώτο εξάμηνο του 2026 διαμορφώνεται στο 1,7%, από 2,1% στο δεύτερο εξάμηνο του 2025 και 4,3% στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Ο δείκτης με μη εξομαλυμένες εφάπαξ πληρωμές καταγράφει 2,4%, ενώ ο δείκτης χωρίς τις εφάπαξ πληρωμές κινείται στο 2,5%.

Το 2024, οι αυξήσεις στους μισθούς διαμορφώθηκαν στο 4,6% με εξομαλυμένες εφάπαξ πληρωμές, ενώ χωρίς αυτές στο 4,1%. Για το 2025, οι αντίστοιχοι ρυθμοί μειώνονται σε 3,2% και 3,8%. Η αποκλιμάκωση αποδίδεται εν μέρει στη μηχανική επίδραση των μεγάλων εφάπαξ πληρωμών που δόθηκαν το 2024 αλλά δεν επαναλαμβάνονται, καθώς και στην εμπροσθοβαρή εφαρμογή αυξήσεων σε ορισμένους κλάδους.

Η κάλυψη των εργαζομένων από τα στοιχεία του δείκτη υποχώρησε αισθητά: στο πρώτο εξάμηνο του 2026 περιορίζεται στο 29,7%, από 46,3% το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι τα σήματα για το 2026 θα εμπλουτιστούν καθώς θα υπογράφονται νέες συμβάσεις.

Από τον Ιούλιο του 2025 ο δείκτης έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει και δεδομένα για το Βέλγιο από το 2013, ενώ το χρονικό του ορίζοντα φτάνει πλέον έως τον Ιούνιο του 2026. Η ΕΚΤ υπενθυμίζει ότι ο δείκτης δεν αποτελεί πρόβλεψη, αλλά αποτύπωση των πληροφοριών που προκύπτουν από ενεργές συλλογικές συμβάσεις.

Για μια πιο συνολική αποτίμηση, η ΕΚΤ παραπέμπει στις φθινοπωρινές μακροοικονομικές προβολές του Ευρωσυστήματος, οι οποίες εκτιμούν ότι η ετήσια αύξηση της αποζημίωσης ανά εργαζόμενο στη ζώνη του ευρώ θα φθάσει στο 3,4% το 2025 και στο 2,7% το 2026.