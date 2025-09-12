ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 10,3% στον δείκτη μισθολογικού κόστους το β’ τρίμηνο

Κατά 10,3% αυξήθηκε ο δείκτης μισθολογικού κόστους το β’ τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη της ίδιας περιόδου πέρυσι. Χωρίς καμία διόρθωση, εποχική ή ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, είχε σημειωθεί αύξηση 8,6% στην αντίστοιχη σύγκριση του β’ τριμήνου του 2024 ως προς το β’ τρίμηνο του 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2024, ο δείκτης μισθολογικού κόστους παρουσιάζει αύξηση 8,7% έναντι αύξησης 7,3% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Β’ τριμήνου έτους 2024 προς το Β΄ τρίμηνο του 2023

Τέλος, ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Β΄ τριμήνου 2025, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2024, παρουσιάζει αύξηση 10,1% έναντι αύξησης 8,7% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Β΄ τριμήνου 2024 προς το Β΄ τρίμηνο 2023.

Εξέλιξη Δείκτη Μισθολογικού Κόστους: A’ τρίμηνο 2008 – Β’ τρίμηνο 2025