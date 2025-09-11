Ρυθμίσεις δανείων άνω των 3 δισ ευρώ από τους servicers το πρώτο εξάμηνο - Ο ρόλος του εξωδικαστικού

Η πορεία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 επιβεβαιώνει την σημασία του για την επίλυση του ζητήματος του ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα

Συνολικές ρυθμίσεις δανείων άνω των 3 δισ ευρώ και διατήρηση ενός εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών, της τάξης του 90% αποτυπώνουν τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η Ένωση Εταιριών Διαχείρισης από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ) για τη δραστηριότητα των εταιριών-μελών της κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Οι εταιρίες-μέλη της ΕΕΔΑΔΠ διαχειρίζονται δάνεια συνολικού ύψους 93 δισ ευρώ, από τα οποία σχεδόν τα μισά (44,5 δισ ευρώ) ανήκουν σε χαρτοφυλάκια του προγράμματος «Ηρακλής» για τα οποία έχει παρασχεθεί κρατική εγγύηση. Τα υπό διαχείριση δάνεια των εταιριών-μελών αφορούν συνολικά 2.572.142 δανειολήπτες .

Οι ρυθμίσεις/αναδιαρθρώσεις δανείων για το α΄ εξάμηνο του 2025 έφτασαν τα 3,2 δισ ευρώ, στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, παρά την ωρίμανση των χαρτοφυλακίων.

Η πορεία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 επιβεβαιώνει την σημασία του για την επίλυση του ζητήματος του ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα καθόσον οι σχετικές ρυθμίσεις αφορούν πλέον το 25% των συνολικών ρυθμίσεων των ΕΔΑΔΠ. Το ποσοστό εγκρισιμότητας από πλευράς εταιρειών διαχείρισης τον Ιούνιο άγγιξε το 91%.

Μπορείτε να καλέσετε τώρα στο 210-2755505 ή να μπείτε στο exodikastikoi.gr και να ενημερωθείτε για την δική σας περίπτωση.

Το fpress.gr, εξασφάλισε για εσάς δωρεάν προ-αξιολόγηση. Κάντε κλικ ΕΔΩ

Η αυξημένη συμμετοχή του Εξωδικαστικού Μηχανισμού στο σύνολο των ρυθμίσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων, μετά και την διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης, υπογραμμίζει την ανάγκη αφενός να διατηρηθεί η τάση επιτάχυνσης των ρυθμίσεων και αφετέρου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους, με συνεπακόλουθη θετική επίδραση στο πρόγραμμα «Ηρακλής».

Ειδικά για τους ευάλωτους οφειλέτες, από την έναρξη λειτουργίας του Μηχανισμού, έχουν ρυθμιστεί περισσότερα από 3.700 δάνεια, και επιπλέον 170 υποθέσεις δανειοληπτών ΑΜΕΑ, με συνολικό ύψος δανείων και για τις δύο κατηγορίες σχεδόν 1 δισ ευρώ.

Οι εταιρίες διαχείρισης δανείων ανταποκρίνονται με επιτυχία σε έναν εξαιρετικά υψηλό και αυξανόμενο όγκο κλήσεων και αιτημάτων. Τα τηλεφωνικά κέντρα των εταιριών δέχθηκαν περισσότερες από 105.000 κλήσεις το μήνα κατά μέσο όρο, αυξημένες κατά 10% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024 με ποσοστό 90% να εξυπηρετείται αυθημερόν. Ανάλογη αύξηση κατά 12% σημειώθηκε και στην υποβολή αιτημάτων, τα οποία έφθασαν τις 32.000 το μήνα κατά μέσο όρο, με βελτιωμένο μέσο χρόνο διαχείρισης στις 9 ημέρες.

Μπορείτε να καλέσετε τώρα στο 210-2755505 ή να μπείτε στο exodikastikoi.gr και να ενημερωθείτε για την δική σας περίπτωση.

Το fpress.gr, εξασφάλισε για εσάς δωρεάν προ-αξιολόγηση. Κάντε κλικ ΕΔΩ

Επιπλέον, οι εταιρίες-μέλη της ΕΕΔΑΔΠ έχουν θέσει σε πλήρη λειτουργία πλατφόρμες ενημέρωσης οφειλετών. Μέσω της κάθε πλατφόρμας, οι δανειολήπτες έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που αφορούν τα δάνεια που διαχειρίζεται η αντίστοιχη εταιρία, όπως υπόλοιπο δανείου, ύψος και προθεσμία καταβολής μελλοντικών δόσεων κλπ. Ήδη 81.526 οφειλέτες έχουν εγγραφεί ως χρήστες στις αντίστοιχες πλατφόρμες. Η ΕΕΔΑΔΠ καλεί όλους τους δανειολήπτες να εγγραφούν και να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα πλήρους, άμεσης, αναλυτικής και διαφανούς ενημέρωσης για τις οφειλές τους.

Η ΕΕΔΑΔΠ, ο θεσμικός εκπρόσωπος του κλάδου, έχει 14 εταιρίες-μέλη οι οποίες απασχολούν συνολικά περισσότερους από 5.000 εργαζομένους.

Μπορείτε να καλέσετε τώρα στο 210-2755505 ή να μπείτε στο exodikastikoi.gr και να ενημερωθείτε για την δική σας περίπτωση.

Το fpress.gr, εξασφάλισε για εσάς δωρεάν προ-αξιολόγηση. Κάντε κλικ ΕΔΩ