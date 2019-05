Με το βλέμμα στις ευρωεκλογές...

Το αποτέλεσμα είναι να μη υπάρχει πρόοδος σε ζητήματα που αφορούν τις μεταρρυθμίσεις με αιχμή τις αποκρατικοποιήσεις. Αντιθέτως, οι εξαγγελίες παροχών ηχούν παράταιρα στα αυτιά των δανειστών μας με αποτέλεσμα να εισπράττουμε τις κίτρινες κάρτες από τον επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ αλλά και τον οίκο Fitch που βλέπει προοπτική όξυνσης των σχέσεων με την κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, οι αποφάσεις του ΣΤΕ για τα δώρα των δημοσίων υπαλλήλων ανακουφίζουν το οικονομικό επιτελείο καθώς απομακρύνεται η απειλή ενός δημοσιονομικού εκτροχιασμού που θα έθετε σε ανοικτή αμφισβήτηση την επίτευξη των στόχων για το πρωτογενές πλεόνασμα. Από την άλλη πλευρά, η επίσπευση της ημερομηνίας εισόδου της Eurobank στον MSCI Standard Greece επαναφέρει στο προσκήνιο τον κλάδο-σηματωρό για το ελληνικό χρηματιστήριο, τον τραπεζικό δηλαδή. Έτσι, οι συναλλαγές βελτιώνονται προκαλώντας μάλιστα γενικευμένη αγοραστική διάθεση επαναφέροντας το θετικό πρόσημο στην επενδυτική ψυχολογία. Χωρίς ωστόσο τα δεδομένα αυτά να μπορούν να ανατρέψουν τα όρια στα οποία διαμορφώνει την κίνησή του ο Γενικός Δείκτης, με την περιοχή των 740-745 μονάδων να συνιστούν την αντίσταση και εκείνη των 710-715 μονάδων εκείνη της στήριξης.

Στο διεθνές περιβάλλον, το σκηνικό των πολλαπλών απειλών συνεχίζει να είναι κυρίαρχο. Στη Βρετανία, ουδείς γνωρίζει αν, πότε και με ποιους όρους θα φύγει ή θα παραμείνει η χώρα στην Ε.Ε. Με την Τερέζα Μέι ωστόσο να ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την πρωθυπουργία. Στον Περσικό Κόλπο ουδείς μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου με απρόβλεπτες συνέπειες για την τιμή του πετρελαίου. Οι συνομιλίες των ΗΠΑ με την Κίνα για τα εμπορικά ζητήματα έχουν βρεθεί σε αδιέξοδο σε συνέχεια των αντιποίνων που αντηλλάγησαν με την επιβολή δασμών σε σειρά προϊόντων. Η τουρκική οικονομία συνιστά πάντα μια απειλή με τον απρόβλεπτο Τούρκο Πρόεδρο να έχει τον πρώτο λόγο στη λήψη των αποφάσεων. Και την Ευρώπη, να απεύχεται την ισχυροποίηση των δυνάμεων που υπονομεύουν τη συνοχή της, με τις εξελίξεις στην Αυστρία ωστόσο να προβληματίζουν. Έτσι, οι διαχειριστές αναζητούν τρόπους να κατοχυρώσουν τις θετικές αποδόσεις που ενδεχομένως έχουν καταγράψει μέχρι τώρα καθώς η ρήση sell in May and go away δείχνει να επανέρχεται στην σκέψη των περισσότερων !