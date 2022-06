Με τους Γιαννακόπουλο - Φύσσα ολοκληρώνεται η επετειακή σειρά «2004 Δευτερόλεπτα» της Cosmote

Ανήμερα της 18ης επετείου από την κατάκτηση του Euro 2004, θα προβληθούν όλα τα επεισόδια back to back 30 Ιουνίου 2022

Με οικοδεσπότες, τους legends της χρυσής Εθνικής του Euro 2004, Σ. Γιαννακόπουλο και Τ. Φύσσα και καλεσμένους τους Sam Allardyce και Simao Sabrosa αντίστοιχα, ολοκληρώνεται ο δεύτερος κύκλος της επετειακής σειράς εκπομπών της COSMOTE TV «2004 Δευτερόλεπτα».

Το Σαββατοκύριακο 2 και 3 Ιουλίου (21.00, COSMOTE SPORT 1HD), οι συνδρομητές της θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις μοναδικές αφηγήσεις τους για πρώτη φορά μπροστά σε κάμερα, κοινές εμπειρίες, μνήμες και προκλήσεις από το Euro 2004, αλλά κι άγνωστες στιγμές της διεθνούς ποδοσφαιρικής καριέρας τους.

Το Σάββατο 2 Ιουλίου, στις 21.00, ο Στέλιος Γιαννακόπουλος καλωσορίζει τον Sam Allardyce, στην πρώτη τους κοινή τηλεοπτική εμφάνιση. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες της Βolton αναπολούν, μνημονεύουν κι εξιστορούν γεγονότα και περιστατικά που βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας. Η αναγέννηση ενός ιστορικού club, οι ευρωπαϊκές πορείες, η προοπτική του UEFA Champions League που ποτέ δεν ήρθε και φυσικά, η κατάκτηση του Euro 2004 από την Εθνική Ελλάδας.

Για το τελευταίο επεισόδιο της σειράς «2004 Δευτερόλεπτα» (Κυριακή 3/7, 21.00, COSMOTE SPORT 1 HD), επιλέχθηκε ο χώρος στον οποίο γράφτηκε η πιο λαμπρή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτός δεν είναι άλλος από το Estadio Da Luz της Λισαβόνας. Εκεί, ο Τάκης Φύσσας υποδέχεται τον Simao Sabrosa, υπό το βλέμμα των αετών της Benfica. Οι δύο φίλοι έχουν πολλά να θυμηθούν, όπως την εποχή που φόρεσαν τη φανέλα της Λουζιτανικής ομάδας, τις αξέχαστες ημέρες του 2004 όταν υπήρξαν αντίπαλοι, τις νίκες της Εθνικής απέναντι στους γηπεδούχους Πορτογάλους, αλλά και την μετέπειτα πορεία τους.

Τη Δευτέρα 4 Ιουλίου, ανήμερα της 18ης επετείου από την κατάκτηση του Euro 2004, θα προβληθούν όλα τα επεισόδια back to back, από τις 19.30 έως τις 00.00. Οι έξι εκπομπές, όσοι και οι αγώνες που οδήγησαν την Εθνική στην κορυφή της Ευρώπης, θα είναι διαθέσιμες on demand και στο COSMOTE TV PLUS.