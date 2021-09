Βραβεία ΕΜΜΥ 2021: Σάρωσε το Netflix με 11 νίκες «Crown» και «Queen's Gambit»

Από την έναρξη της λειτουργίας της το 2007, η πλατφόρμα είχε υποψηφιότητες αλλά δεν είχε ποτέ μέχρι σήμερα κερδίσει - στις μεγαλύτερες κατηγορίες - Emmy, βραβεία που ισοδυναμούν με τα Όσκαρ της αμερικανικής τηλεόρασης.

Με τη δημοφιλή παραγωγή του «Το Στέμμα», που είναι αφιερωμένο στην βασιλική οικογένεια της Βρετανίας, το Netflix εξασφάλισε το βραβείο Emmy «καλύτερης δραματικής σειράς», ενώ παράλληλα η σειρά κέρδισε επίσης τα Emmy «καλύτερου ηθοποιού» και «καλύτερης ηθοποιού».

Congratulations to the cast and crew of The Crown for their 11 Emmy wins — including Best Drama Series, Best Actress for Olivia Colman, and Best Actor for Josh O’Connor pic.twitter.com/4hqjXz2Z8H