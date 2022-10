Ζελένσκι: Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί κατέστρεψαν το 30% των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Το 30% των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχουν καταστραφεί από τις 10 Οκτωβρίου, εξαιτίας των ρωσικών βομβαρδισμών, όπως ανακοίνωσε μέσω social media, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει μαζικά μπλακάουτ σε όλη την Ουκρανία και ότι “δεν υπάρχει χώρος για διαπραγματεύσεις” με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σήμερα, η πρωτεύουσα της Ουκρανίας και πολλές άλλες περιφέρειες της χώρας αντιμετώπισαν διακοπές ρεύματος και υδροδότησης έπειτα από τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που στόχευσαν κρίσιμες υποδομές για δεύτερη συνεχή ημέρα, δήλωσαν οι τοπικές αρχές.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting ?? energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK