«Επιστράτευση» θανάτου στη Ρωσία: Νοσταλγός του Χίτλερ με «αμερικάνικες» επιρροές ο μακελάρης (vid)

Ένοπλος που φορούσε τη σβάστικα σκόρπισε το θάνατο σε σχολείο της Ρωσίας, με τραγικό απολογισμό 13 νεκρούς -ανάμεσα τους επτά παιδιά- και πάνω από 20 τραυματίες.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στην πόλη Ιζέφσκ της Ρωσίας, περίπου 970 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, ενώ δεν είναι σαφές ακόμα το κίνητρο, αλλά και η ταυτότητα του μακελάρη.

Η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία αναλαμβάνει την έρευνα σοβαρών εγκλημάτων, ανέφερε ότι ο δράστης και αυτόχειρας φορούσε μπαλακλάβα.

Η Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο μικρής διάρκειας που δείχνει το πτώμα του δράστη πεσμένο στο πάτωμα μιας τάξης με αναποδογυρισμένα έπιπλα και χαρτιά πεταμένα στο πάτωμα.

Ήταν ντυμένος στα μαύρα και στο μπλουζάκι του υπήρχε μια κόκκινη σβάστικα μέσα σε έναν κύκλο.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι έξι ενήλικες θύματα του δράστη ήταν δάσκαλοι και φρουροί ασφαλείας. Η ίδια πηγή ανακοίνωσε ότι 21 άνθρωποι, ανάμεσά τους 14 παιδιά, τραυματίστηκαν.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tass, επικαλούμενο τους ερευνητές, μετέδωσε ότι ο δράστης έφερε δύο πιστόλια Μακάροφ και μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών. Οι γεμιστήρες έγραφαν τη λέξη «μίσος», ενώ στα πιστόλια ήταν και κρεμασμένες χάντρες με τη λέξη "Κολουμπάιν" και τα ονόματα των δύο δραστών της σφαγής στο αμερικανικό λύκειο το 1999 ("Έρικ" και "Ντίλαν").

